Patti Smiths nye koncertfilm ser intens ud i den her nye trailer

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

Som koncept kan man typisk vurdere kvaliteten af en koncertfilm på en skala fra ‘tidløs og ikonisk’ (Stop Making Sense, Sign O’ The Times, Katy Perry: Part Of Me) til ‘røvkedelig’. Modsat almindelige film afhænger en koncertfilm helt og aldeles af, om en koncert er engagerende nok til at vedholde publikums opmærksomhed gennem to timer, og det er primært derfor, så utroligt mange af dem falder ind under sidstnævnte kategori.

Ja, det var sikkert helt fantastisk at være 23 år i 1970 og stå få centimeter fra Robert Plants sveddryppende krop, men det er knapt så magisk en oplevelse i 2018, når man sidder og ser en grynet version på nettet, der bliver ved med at buffe, mens din Whatsapp stjæler netværket, og din sambo hyler over, at der er myrer i hendes couscous inde ved siden af. Men hvis man er superfan af en bestemt kunstner, så kan det stadigvæk være en rigtig fed oplevelse alligevel. Og det bringer mig til sagens kerne: traileren til Patti Smiths nye koncertdokumentar er netop kommet ud (se den herunder), og alt afhængigt af hvor du står jævnfør udredningen herover, er det muligvis lige noget for dig.

Dokumentaren – Horses: Patti Smith and Her Band – indeholder optagelser fra LA-delen af hendes turné i 2015, der fejrede den ikoniske debutplades 40-års jubilæum. Planen er, at man fra den 22. maj kan streame filmen via Apple Music. Stephen Sebring, som Patti Smith-fans vil vide, også stod bag den mere traditionelle Patti Smith-dokumentar, Dream of a Life, for ti år siden, har også siddet i instruktørstolen nu. Den første dokumentar fik ros fra anmelderne (New York Times kaldte den “glædelig og elegisk, varm og levende, en mosaik af stemninger og øjeblikke fra en kvindes storslåede liv på jorden”), så der er gode muligheder for, at den her også er værd at se.

Men hvis man ikke i forvejen er besat af sange som “Land”, der er ti minutter lang og begynder med et digt, der langsomt sætter scenen for en veritabel sonisk eksplosion, hvor Patti Smith smider næven i vejret og skriger ”Horses! Horses! Horses!”, så behøver du nok ikke se klippet herover. Hvis det derimod lige er noget for dig, så kast dig endelig ud i det. Det her er dybest set en hyldest til en hyldest af et særligt øjeblik i tiden, og jeg har på fornemmelsen, at meganørderne vil tage godt imod den.