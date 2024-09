Paven byder hjemløse på pizza

Pave Frans er pænt sej, på trods af at han er leder af en konservativ religiøs institution og sandsynligvis jomfru. Han elsker tequila og forsmår dyrt fodtøj. Han er mere til bus end til privatchauffør og ville sandsynligvis ikke sige nej til et par søde bolivianske kokablade.

Og for ligesom at cementere sin status som pave med pondus er frankedrengen nu begyndt at uddele vores alle sammen yndlingsret, pizza, til italienske hjemløse.

Ifølge Vatican Insider har den katolske kirkes overhoved betalt for at sende Roms hjemløse en tur til stranden efterfulgt af en tur på pizzeria.

I starten af sommeren satte Pave Frans ærkebiskop Konrad Krajewski, der er ansvarlig for Vatikanets velgørenhedspulje, til at stå i spidsen for de kulinariske ekskursioner.

Krajewski fortalte Vatican Insider, at han kører mellem omkring 10 hjemløse, der har slået sig ned i nærheden af Vatikanet, ud til en strand 32 km fra byen, hvor de hjemløse har fået mulighed for at sole sig og svømme en tur. Det hele betales af Vatikanet, og de hjemløse får både håndklæder og badetøj.

“Vi er en sui generis [usædvanlig] gruppe, da de, der lever på gaden, har meget mørke ansigter på grund af solen men kroppe så hvide som mælk,” sagde Krajewski.

Og hvad så når de har vist deres pastakroppe ved den smukke italienske kyst? Så står den på pizza.

“Vi afslutter altid turen på et pizzeria, ligesom så mange andre der er på ferie på denne tid af året.”

Pizza er selvfølgelig det åbenlyse valg efter en varm italiensk sommerdag, men valget af mad kan også have noget at gøre med pavens egen forkærlighed for et lækkert stykke pizza. Da han sidste år talte med en argentinsk avis, afslørede paven, at han savner at kunne gå på pizzeria, når han har lyst. Det er åbenbart “ikke helt det samme” at få leveret sine pizzaer til Vatikanstaten.

Til gengæld kan Vatikanets hjemløse tage et smut forbi Luigi’s og bestille en quattro formaggio uden at tiltrække rosenbladskastende folkemængder. Og de elsker den pavegodkendte pepperoni.

Krajewski kom også til at afsløre, at han ikke har høje tanker om menigmands manerer. Han fortalte Vatican Insider, at grupperne af hjemløse havde nydt deres gratuito pizza. “Jeg var meget imponeret over at se, hvordan de kunne beherske sig i disse situationer. De ved, hvordan man kommer godt overens med hinanden, og når vi sidder til bords, og en taler eller fortæller en historie, sidder alle andre helt stille og lytter. Selv nogle af dem, der som regel er ret ophidsede, kommer i bedre humør.”

Paradis på jord er måske et italiensk pizzeria.