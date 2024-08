Peaches fortæller om hæmorider, jordskælv og seksuelle velmagtsdage

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Om det har været gennem soundtracks til kultfilm som Mean Girls eller Lost in Translation eller på turné med navne som Marilyn Manson og Queens of the Stone Age, så har Peaches – AKA Merill Beth Nisker – altid formået at forblive provokerende og tidløs. I de sidste 20 år har canadieren fucket med den almindelige opfattelse af kønsidentitet og seksualitet, klædt i pink lycra, vanvittig make-up eller en eller anden form for kompliceret guld-tingeltangel.

Det var min fødselsdag, da vi lavede interviewet, og da hun havde sagt “tillykke”, fik vi os en god snak om tarmfunktioner.

VICE: Hvornår sagde du sidst “nej” til noget i forbindelse med din karriere?

Peaches: For omkring to dage siden fik jeg min store chance for at være med i en Broadway-musical, men det takkede jeg nej til. Ej, det er bare for sjov. Det ville jeg totalt sige ja til.

Hvilket speciale ville du have i Mastermind?

Jeg tror, jeg ved mere om popmusik fra 70’erne end nogen anden. Jeg kan alle teksterne, kender alle personerne og de små detaljer. Især når det gælder cheesy ballader – det skal være min helt store ekspertise. Jeg er genial til den slags, når vi laver karaoke. Celine Dion og “Total Eclipse of the Heart” og alt det der.





Hvornår hader du dig selv mest?

Når jeg ikke har et hurtigt svar til et spørgsmål, der burde være nemt at svare på. Om morgenen, tror jeg. Det er svært at stå op og sige ‘godmorgen, jeg elsker livet’. Jeg er generelt ret hård ved mig selv. Jeg slår ikke mig selv oven i hovedet, men jeg presser mig selv ret hårdt. Hvis man gør det, synes man aldrig, at man klarer det godt nok, og så får man nedtur over, at man ikke gør nok, selvom man faktisk knokler.

Har du det sådan med dine optrædener?

Nej, når koncerten er slut, er den slut, og jeg ved, jeg var god, men jeg har presset mig selv hårdt for at nå dertil. Og når jeg skal lave et nyt album, starter det pres forfra.

Hvornår vil du sige, at du var i dine seksuelle velmagtsdage?

Jeg vil nok sige, da jeg var midt i 30’erne. Jeg var fucking liderlig hele tiden. 20’erne er lort – der ved man ikke, hvad man laver. Hvor gammel er du, fødselsdagsbarn?

Jeg bliver 26 i dag.

Vent du bare og se.

Er det på grund af selvtillid eller lyst?

Jeg tror bare, at det er fysisk og biologisk, men din selvtillid vokser nok også.

Hvad ville dine forældre hellere have, at du havde lavet?

De ville gerne have, at jeg var ligesom Barbra Streisand. Hun er bare så gennemført jødisk, du ved. De ville nok egentlig ikke havde, at jeg blev til noget andet, end jeg gjorde. De elsker mit arbejde. Jeg tror bare, de er glade for, at jeg har opnået noget, for de regnede ikke med, at jeg ville blive til en skid. Jeg var ikke særlig god i skolen. Jeg kunne godt lide fysik og teater. Jeg ville gerne lave musicals, og der var en masse seriøst teater, hvor vi opførte stykker af William Gibson og Jean-Paul Sartre.

Tænkte du, at det ville blive din karriere?

Jeg elskede det i hvert fald – jeg ville gerne være teaterinstruktør. Jeg gik på teaterskole for at lære at instruere, men jeg gad ikke arbejde med skuespillere eller de store institutioner. Når man er i teaterbranchen, er der bare så meget pres med alle de ting, man skal forholde sig til. Så fandt jeg musikken, hvor jeg kunne være min egen instruktør, manuskriptforfatter og skuespiller. Der kunne jeg bedre kommunikere med folk. Jeg opdagede musik og performance.

Hvornår var din dårligste periode?

Der var engang i starten af gymnasiet, hvor jeg gik i hippiekluns og var meget glad for lilla og grøn. Mange år efter kunne jeg slet ikke holde farver ud. Mit hår var brunt, krøllet, rodet og langt. Jeg røg en del pot og spillede akustisk guitar med mine venner.

Hvor mange bøger har du rent faktisk læst fra ende til anden i løbet af det seneste år? Du må ikke lyve.

Nok kun tre. Den ene var Grace Jones’ biografi, og så har jeg læst I Love Dick. Jeg ville ønske, jeg læste mere, men jeg læser inden, jeg går i seng, og så vågner jeg, og kan ikke huske, hvor jeg er nået til.







Hvordan har du det med I Love Dick? Jeg elskede den, men man skal nok ikke læse den, hvis man har det lidt ambivalent med sit parforhold.

Ja, det er en ret underlig bog. Har du set TV-serien? Det er noget helt andet, og den kunne jeg rigtig godt lide. Den er baseret på de breve, hun sender. Jeg læste bogen efter, jeg havde set det.

Hvornår i dit liv har du været virkelig bange?

Da jeg mærkede mit første jordskælv i LA. Der er ikke noget, man kan gøre. Man kan ikke løbe væk, og man kan ikke engang holde fødderne fladt i jorden. Man kan ikke mærke jordforbindelsen, og det skræmte mig helt vildt. Det er tre år siden, tror jeg. Måske fem.

Er du generelt en frygtløs person?

Jeg er frygtløs, jeg kender ikke til frygt. Ej, alle er bange for noget. Det væsentlige er, hvordan du takler den frygt.

Hvordan takler du så frygt?

Du må stå ansigt til ansigt med den og finde ud af, om det virkelig er en ting, eller det bare er noget, du forestiller dig. Findes det? Er det noget, du kan ændre? Er det noget andet? For det meste er det ingenting. Det er alt sammen i dit hoved. Ens sind er en meget kraftfuld katalysator.

Hvad er den bedste ting, du ejer?

Min kuffert. Den ruller så godt. Jeg elsker den kuffert. Man giver den bare et lille skub, og så ruller den afsted. Den er desværre sort. Jeg ville ikke have den i sort, men det var en gave, og jeg fik den altså i sort. Jeg ville hellere have, at den var… gylden lyserød.

Køber du mange lækre ting til dig selv, eller er du sparsommelig?

Jeg er ikke sparsommelig, men jeg køber helt sikkert ikke særlig mange ting. Jeg er mere typen, der køber noget virkelig godt, som jeg bruger, til det er helt slidt op.

Ikke så mange ligegyldige ting.

Nej, bestemt ikke. Jeg får en masse ligegyldige ting som gaver, og jeg har det som om, jeg bliver nødt til at beholde dem, og det er sgu de mest ligegyldige ting.

Hvad skal være dit sidste måltid?

Jeg ville bare spise mac and cheese, en rigtig billig udgave. Og rigtig dårlige hotdogs. Jeg ville blive så fed og dårlig tilpas. Den slags mad, som man elsker, men aldrig spiser, fordi jeg føler mig så klam en halv time senere, og så har jeg alligevel lyst til at dø. Det er ligesom lim i røven.

Lim i røven?

Ja, man får totalt forstoppelse af sådan noget som mac and cheese, så det er lidt det samme som at smøre lim i røvhullet.

Det har du nok ret i. Hvilken film eller TV-serie kan få dig til at græde?

Jeg græder meget, når jeg ser Drag Race, og der er nogen, der bliver smidt hjem. Det er meget følelsesladet.

Peaches af Daria Marchik

Hvilket minde fra skolen husker du tydeligst?

Jeg kan bare huske engang, der var en pige i en spejderuniform, som satte sig på læreren.

Satte sig på læreren?

Ja, hun satte sig på ham.

På en sexet måde?

Nej, for at sige “hold kæft”. Jeg tror, hun var ved at blive skældt ud. Hun havde sin spejderuniform på i skole hver fredag, fordi hun skulle til spejder bagefter. Hun var den hårdeste pige på hele skolen, så det var lidt mærkeligt, at hun havde den dragt på.

Hvornår tog du første gang på ferie med dine venner, og hvor tog I hen?

Jeg tog på skiferie til Quebec City, da jeg var omkring 15. Man kunne tage bussen fra, hvor jeg boede i Toronto, og det tog otte timer at komme derhen. Det var bare mig og to af mine venner. Vi hældte vin i en termokande og drak det, mens vi stod på ski. Vi endte til en meget mærkelig wet t-shirt konkurrence, og vi så Kiss i lobbyen på hotellet.

Fedt. Hvad er den klammeste ting, du har fejlet?

Hæmorider. Sådan er det vel for de fleste? Jeg har haft det en gang, og jeg vidste ikke, hvad der foregik, så jeg tog et billede af min røv med min telefon, og så kunne jeg se, at det var hæmorider. Det var så klamt.

Hvis du skulle sige nej til enten sex eller kys, hvad ville du så vælge?

Hvad fanden er det for et spørgsmål? Alle under 25 ville vinke farvel til kys og bare have sex, og alle, der er ældre, vil beholde kys. Jeg vælger kys, men jeg kan ikke lide spørgsmålet. Det er ikke fair. Vi har ret til begge to.