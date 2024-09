​Hvad sker der, hvis Danmark bliver en oliestormagt?

Overfladeolie bliver brændt af efter BP katastrofen i 2010. Via Flickr-brugeren Kris Krüg.

Vi mener det seriøst, når vi siger, at Nordpolen tilhører det danske rigsfællesskab. I hvert fald seriøst nok til, at regeringen har investeret 300 mio. kroner i at overbevise FN om, at vi har retten til et kæmpe havbundsområde i Arktis, der er cirka 20 gange større end Danmarks areal. Men hvad får vi så for pengene, udover en helvedes masse isvand og bøvl med russere, amerikanere, canadiere og nordmænd, der slås om det samme frosne farvand? Det korte svar er penge – rigtig mange penge. Eller nærmere bestemt retten til at pumpe så meget olie og naturgas op af den arktiske undergrund, at vi engang i fremtiden kan vippe Norge af pinden og indtage tronen som Nordens rich kid #1.

Ingen ved med sikkerhed, hvor meget sort guld, der gemmer sig i den arktiske undergrund, men amerikanske forskere anslår, at regionen indeholder 15 procent af klodens tilbageværende oliereserver og dobbelt så stor en andel af verdens naturgasressourcer.

Når Danmark overhovedet gør krav på de små 900.000 kvadratkilometer havbund i Det Arktiske Ocean, er det fordi forskere mener, at det enorme område hænger sammen med Grønland og dermed det danske Rigsfællesskab. Eller sagt på godt dansk: Det er vores olie og gas. Også selvom der går en sjat år, før vi kan plante et flag på bunden af Arktis og skrue op for hanerne – FN er tidligst i 2027 færdig med at afgøre de forskellige landes krav. En ting er dog helt sikkert: Ingen skal løbe om hjørner med os denne gang.

Norge har som bekendt taget røven på os før, da de ifølge folkemyten franarrede os den del af Nordsøen, der er skyld i, at de kan kalde sig Skandinaviens gulddrenge, mens vi kæmper for at holde liv i vores udtømte oliefelter og skrantende velfærdssamfund. Og det må for alt i verden ikke ske igen, at en anden nation trækker det længste strå i olielotteriet.

Vi har spurgt Jesper Jespersen, økonomiprofessor på RUC, om, hvad udsigten til olierigdomme kan betyde for Danmark og dansk økonomi. Her er, hvad han svarede:

VICE: Hej Jesper. Hvor rige kan vi blive af det her?

Jesper Jespersen: Det kan ingen gisne om, for det her er i bedste fald noget, der kommer i spil om 30 år – måske 20. Hvem ved, hvordan oliepriserne ser ud til den tid? Det vil desuden være forbundet med enorme omkostninger at komme i gang med at udvinde olien – og inden man får bilagt stridighederne med russerne og co., vil der yderligere gå en rum tid.

Men hvad sker der med nationaløkonomien, hvis Danmark begynder at tjene lige så mange penge på olie som Norge?

Så vil vi nok oprette en oliefond efter norsk model. En sådan fond vil betyde, at vi er bedre rustet til at afbøde en økonomisk recession, fordi man kan dykke ned i sin skattekiste og udjævne konjunkturerne.

Er Norge dermed et forbillede for os som oliestat in spe?

Norge er jo et glimrende eksempel på, at man har forsøgt at afbøde de værste konsekvenser. Det vil sige, at vi skal placere pengene i udlandet, så vi ikke får en ren olieøkonomi, som vi kender det fra Mellemøsten. Du kender måske udtrykket “The Dutch Disease”. (Udtryk som opstod i forbindelse med, at man fandt naturgas ved Hollands kyst i 1959. Fundet blev ødelæggende for landets øvrige økonomiske sektorer, red.)

Så vi skal ikke bare vælte os i olierigdomme?

Nej. Svaret må være at føre en tilbageholdende økonomisk politik, hvor man sørger for, at erhvervslivet bliver opretholdt, og valutakursen forbliver stabil. Du må huske på, at olieindtægterne er midlertidige – enten fordi man tømmer dem, eller fordi at værdien af olie bliver forringet.

Hvordan vil man som helt almindelig dansker mærke, at vi er blevet olierige?

Usikkerheden bliver mindre. Perioder med høj arbejdsløshed vil ikke så let kunne opstå.

Kan vi så ikke sætte skatten bare lidt ned?

Den diskussion er ikke økonomisk korrekt. Hvis vi har noget, der hedder fuld beskæftigelse, så skal der både være jobs i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor. Og hvis du ikke vil betale de offentlige over skatten, så bliver det via brugerbetaling. I øvrigt betaler nordmændene stort set det samme som os i skat.

Okay, så mådehold er vejen frem. Hvordan er det tidligere gået med lande, som har gjort store oliefund uden at holde sig tilbage?

Det er jo det paradoksale ved det. De fleste lande er blevet fattigere af olien. Tag Nigeria. Tag Venezuela. Tag de arabiske oliestater. De har jo et elendigt erhvervsliv uden nogen som helst basis for almindelige mennesker til at opretholde livet.

Så konklusionen må være, at vi skal skele til vores naboer i nord, når oliemilliarderne begynder at rulle ind?

Det kan ikke anbefales nok.

Tak skal du have.