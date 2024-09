Hvornår stopper vi med at bruge kontanter?

Vi lever allerede i en tid, hvor det at have kontanter på sig er en sjældenhed, der som regel er forbundet med en tur på Staden. Vi behøver dem bare ikke. Det har sine åbenlyse fordele at droppe kontanterne, som at man f.eks. slipper for at få skridtvarme tyvere tilbage fra drengene, efter man har lagt ud for en omgang, samt det faktum, at man ganske oprigtigt kan spise de hjemløse af med et “jeg har desværre ingen kontanter” og fortsætte dagen i troen på, at man klart ville have givet alle sine penge til staklen, hvis bare han havde haft mobile pay.

Pengene er her jo selvfølgeligt stadig; på dit kort og på din smartphone app. Vi er borgere i et elektronisk, næsten pengeløst samfund, hvor de færreste af os tænker over, hvor ubesværet vi kan gennemføre digitale transaktioner. Digitaliseringen betyder selvfølgeligt også, at vores privatliv og -økonomi er et finde i skyen, hvor vores data er tilgængeligepå et kagefad for hackere og højestbydende. Det er et tradeoff, som vi indtil videre må finde os i. Derudover er spørgsmålet, om ikke digitaliseringen har ændret vores grundliggende forhold til begrebet penge.

Vi tog en snak med fremtidsforsker Thomas Geuken om, hvornår vi helt kommer af med kontanterne, og hvordan det vil ændre samfundet og velfærdsstaten.

VICE: Hej Thomas, hvor langt er vi i udviklingen mod et pengeløst samfund?

Thomas Geuken: Teknologien er allerede begyndt at ødelægge vores forhold til penge, der tidligere altid har været statsregulerede. Der har været nogle autoriteter, der har haft monopol på pengesagerne. Men nu kan vi se, at der begynder at komme alternative økonomier, der udfordrer penge-begrebet og magt-aspektet i det.

Hvordan det?

Det er på en måde en ideologi, der gør op med kapitalismen. Vi kan allerede nu se, at alternative økonomier som Amazon Coins, Bit Coins og Starbuck Points vinder større indpas. Det er nye økosystemer med virtuelle penge, og det lader til at forbrugerne stoler mere på disse nye kommercielle aktører, end de stoler på de store pengeinstitutioner. Så i én forstand lever vi allerede i et pengeløst samfund.

Hvorfor er de her alternative økonomiske systemer opstået?

Det som er ved at ske er, at mennesker er begyndt at låne til hinanden i et større omfang – et fænomen, der kaldes peer lending. Vi vil gerne være bæredygtige og løsrive os fra overvågningsstaten og derfor tager vi godt imod disse nye pengesystemer. De traditionelle måder at anskue penge på bliver kraftigt udfordret og meget tyder på, at vi ser en decentralisering af økonomien, som vi kender den.

Den digitale møntfod Dogecoin startede som en joke, men var i januar 2015 13,5 millioner dollars værd. Billede fra Reddit.

Okay, men hvordan kunne et pengeløst samfund fungere i praksis?

Vi har altid haft en form for udvekslingsvaluta, og det er jeg sikker på, vi bliver ved med. Men jeg tror ikke det er urealistisk at tale om, at der kommer til at opstå en masse lokale hybridsamfund i fremtiden. Vi kommer til at udkrystallisere os til tusind ting, hvis vi når hen til et pengeløst samfund. Det ligger ikke langt væk at forestille sig, at man lokalt påbegynder nye fællesskaber med lukkede grænser, hvor man opbygger sin egen stat og også dertilhørende valuta, som vi fx ser det med Equal Dollars i Philadelphia og med Ithaca Hours, som kun kan bruges i Ithaca distriktet i New York. Men det kræver helt klart en “nation of minds” – altså af ligesindede.

Men er sådan en decentralisering smart? Hvad er de største fordele og ulemper ved en totalt digital økonomi?

Fordele er blandt andet den hurtighed, det har med sig. Alt går lidt stærkere og alt bliver på en måde mere transparent. Nogle af de ulemper det kan medføre er, at ikke alle generationer vil kunne følge med, og ældre mennesker vil komme til at føle sig udenfor.

Det sker vel allerede. Hvordan vil et sådan samfund påvirke kriminaliteten og sort arbejde?

Det er allerede noget, der tænkes meget over. Sort arbejde handler jo kun om SKAT, og om dine penge bliver registrerede eller ej. Det er fejlagtigt at tro, at det kontantløse samfund mindsker mængden af sorte penge. Når der dannes en masse alternative økonomier, som vi jo allerede ser i dag, bliver det nemmere at handle med sorte penge. SKAT får sværere ved at sidde og holde øje med alle transaktioner og pengetjenester i form af apps som fx mobilepay.

Alle disse tjenesteydelser medfører, at der er en masse pengeudveksling, som told og skat ikke kan styre. Så udviklingen af et mere hyperkomplekst samfund med et utal af forskellige valutaer fører til flere muligheder for at opretholde den slags kriminalitet.

Det kan vi jo så se frem til… Hvordan vil det så påvirke skellet mellem rig og fattig i et land som Danmark?

Den digitalisering, der udvikler sig i dag, er et globalt fænomen. Den er altså med til at bringe folk sammen på tværs af landegrænser samtidig med, at der også sker en global individualisering. Denne individualisering skaber en konkurrencesituation for staten, og det kan medføre, at vi ikke kan opretholde velfærdsstaten, som vi kender den i dag.

Sker det, at velfærdsstaten smuldrer, jamen så er vi nødt til at bevæge os hen i en fællesskabssituation, hvor det menneskelige ansvar bliver genaktiveret. Så er du nødt til at engagere dig i dit lokalsamfund, og når du ser en hjemløs, er du nødt til at sige “Hey, skal du have en bid mad?” og ikke kun tænke, at det er samfundets ansvar.

Hvordan vil det så påvirke politik?

I Danmark vil det påvirke os på den måde, at det bliver sværere og sværere at opretholde en samlet vision for nationalstaten. Den EU proces, vi allerede er i gang med, gør, at mange ikke har samme tilhørsforhold til Danmark længere. Vi er blevet bevidste om, at vi lever i en metropol, hvor man i højere grad identificerer sig med den storby, man kommer fra og ikke nødvendigvis ens land. Udviklingen betyder også, at det for mange er blevet vigtigere at have fleksibilitet fremfor kroner på lommen. De nationale økonomier vil hurtigt blive pressede, og som de gamle postmodernister sagde det: “når det store pengesystem vælter, så kommer der ikke et nyt stort system, der erstatter det, men et virvar af mikrokosmos.”

Men husk altid på, at når vi taler om fremtidsforskning, så taler vi om fremtider i flertal med mange forskellige mulige scenarier og ikke i ental med én sikker fremtid.

Mange tak, Thomas.

