​Vi fik Klaus Riskær til at vurdere om Biggie Smalls’ “Ten Crack Commandments” er gode forretningsråd

For Christopher Wallace – aka The Notorious B.I.G. aka Biggie Smalls – var crack lig med penge: masser af knitrende pengesedler, der blev vekslet til lige så knitrende crack-kokain – lige ned i foret på dealeren, og lige op i næsen på kunden. Sådan slog den amerikanske østkyst-rapper sit navn fast i 80’ernes Brooklyn, dengang crack-epidemien hærgede USA’s storbyer, og cirka samtidig med, at Klaus Riskær Pedersen lagde fundamentet til en lang og kontroversiel karriere i dansk erhvervsliv. Her, 25 år senere, er Klaus Riskær stadig alive and kicking, mens Biggie Smalls har været død og begravet i 21 år. Han nåede dog at nedfælde sine tanker om narkohandlens ædle kunst i sangen “Ten Crack Commandments”, der indeholder ti håndfaste råd til, hvordan man får størst succes som crackdealer.

Men kan disse ti narkobud bruges af en ganske almindelig, stueren iværksætter, som er bevæbnet med et eksamensbevis fra CBS frem for en shotgun under forsædet? Det har vi spurgt Klaus Riskær om.

VICE: Hej Klaus, hvordan går det?

Klaus Riskær: Det går strålende. Jeg er derhenne i mit liv, hvor jeg er begyndt at interessere mig for andet end penge. Jeg har blandt prøvet kræfter med politik, og selvom det ikke holdt særlig længe, håber jeg, at nogle af mine ideer kan inspirere politikerne.

Apropos ideer. Er du blevet inspireret af de ti crack bud?

De er meget underholdende, men de holder ikke. En narkohandler arbejder i et miljø, hvor det handler om at skubbe nogle varer hurtigst muligt og med lavest mulig risiko, og sådan kan du ikke tjene penge som almindelig forretningsmand. Der kan du ikke tillade dig at være ligeglad med dine kunder, og du kan heller ikke leve med svingende produktkvalitet, som vistnok er ret typisk for narkomarkedet.

Det kunne man godt forestille sig. Men skal vi ikke bare tage de ti bud én for én og se hvorfor/hvorfor ikke de passer på forretningslivet?

1: Never let no one know how much dough you hold

Det er lige omvendt. I forretningslivet er din troværdighed bygget op omkring hvilke ressourcer, du besidder. Ikke bare penge – også viden og netværk. Du er bedre stillet, hvis der er troværdighed omkring dit økonomiske grundlag.

2: Never let them know your next move

Det er også forkert. Du har brug for at lave alliancer, og derfor bliver du nødt til at tale med partnere om dine planer. I øvrigt kan alle da afsløre en crackdealers næste move: hvis du stjæler hans crack, får du problemer, hvis du ikke betaler din narkogæld, får du problemer, og hvis du sladrer til politiet, får du også problemer. Er der flere “moves” tilbage?

3: Never trust nobody

Det er stik modsat. Tillid er afgørende. Du kan ikke lave et netværk, hvis du har mistillid til dem, du samarbejder med. Dermed melder du dig ud af netværksøkonomien, og det er sådan, man laver penge i dag.

4: Never get high on your own supply

Her har han delvist ret. Jo, du må godt være stolt af dig selv og din succes, og det må du også godt vise. Når Apple lancerer et Apple Watch, så må chefen gerne bære det med stolthed. Men omvendt skal du ikke lade succesen stige dig til hovedet. Du må ikke blive selvfed og arrogant. Så langt er jeg enig.

5: Never sell no crack where you rest at

Den holder ikke. Det er klart, at når man sælger crack hjemme, så skider man i egen rede. Men sådan er det jo ikke i normal business, for der er det jo gode ting, man laver, og det vil man gerne tage med hjem og vise frem. Hvis du laver noget lort, så skal du sørge for, at du ikke hænger på det, men du kan ikke overleve på at lave lort i forretningslivet. Dermed kan rådet ikke bruges.

6: That goddamn credit? Dead it

Det råd kan du ikke overleve på. Stort set alt salg i dag er på en eller anden måde kreditfinansieret – det er en integreret del af forretningslivet inden for en lang række områder. I øvrigt skal vi helt væk med cash – det er et ligegyldigt levn fra fortiden, og det er næsten kun narkohandlere, der ikke kan undvære kontanter i dag.

7: Keep your family and business completely separated

Enig. Det er som regel ikke det bedste for hverken virksomheden eller familien, når man blander de to. Der er eksempler på sunde familieforetagender, men der er mange flere eksempler på det modsatte. Familie er et fællesskab, men i business plejer du personlige interesser. De spiller ikke sammen.

8: Never keep no weight on you

Jeg er ikke helt sikker på, hvad han mener her, men hvis han snakker om at holde sin sti ren, så er jeg enig. Det gælder i alle livets facetter.

9: If you ain’t gettin’ bags stay the fuck from police

Den holder delvist. Grænsen mellem konkurrent og samarbejdspartner er minimal. Man arbejder sammen hele tiden, og fjenden kan nogle gange være din vigtigste samarbejdspartner. Men hvis du ser på det som en enkeltperson i en virksomhed, der pønser på at hoppe over til konkurrenten, så er det klart, at man skal holde kortene tæt ind til kroppen. Man skal ikke skifte råddent vand ud, før man har noget friskt.

10: A strong word called consignment. If you ain’t got the clientele say hell no.

Det har han sgu også ret i. Uanset om man sælger crack eller computere eller noget helt tredje, så skal man ikke blive overmodig. Hvis du slår for stort et brød op og pludselig ikke kan afsætte dit produkt, så er du på røven. Godt råd.

Så ca. 5/10 holder? Det lyder som om, du alligevel er lidt enig i Biggie Smalls’ narkoråd?

Ja, nogle af dem er jeg.

Kender du ham overhovedet?

Ja, for helvede. Han lavede noget business, der lå tæt op ad hans image. Han endte jo med at blive gunnet ned, og på den måde var det jo en ret autentisk død, han fik. Det siger måske også lidt om, hvad det er for nogle værdier, hans 10 crackbud repræsenterer.

Hvad er dit råd til en narkohandler, der gerne vil tjene penge på lovlig vis?

Skift branche. Noget af det, de har lært, kan de jo tilsyneladende godt bruge. Men sandsynligheden for, at det ender galt, er nok til stede i en vis grad.

Tak skal du have, Klaus.