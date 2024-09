Folk forklarer med få ord, hvorfor de gav op på deres parforhold

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK



Uanset om følelsen kommer snigende, eller det hele bare imploderer i et øjebliks vrede, er der altid en grund, når et par beslutter sig for at gå fra hinanden. De fleste grunde er ret mindeværdige og kan koges ned til ét problem. Derfor bad vi vores venner og kollegaer om at forklare, hvorfor de slog op – med ganske få ord.



“Han spiste kun Chicken Nuggets fra McDonald’s.” – Kelly, 23



“Han stemte på Trump. Nej tak.” – Allison, 27



“Han gjorde en stripper gravid, og beholdt barnet.” – Cheri, 31



“Behåret ryg, behåret røv, behårede boller.” – Mara, 30

“Han vekslede konstant mellem at græde og råbe.” – Tara, 22



“Han indrømmede at have røvet en bank.” – Julie, 32



“Han havde en kone og ville ikke gå fra hende.” – Kim, 24



“Hun stalkede min bedstemor og fik endnu et polititilhold.” – Neil, 37



“Han græd konstant over åndssvage ting.” – Lora, 33



“Han så op til Kermit the Frog og havde ingen penge.” – Annie, 30



“Han var overbevist om, at alt, jeg sagde, var en fornærmelse.” – Tina, 26



“Han var ved at miste håret, havde fistelstemme og fedtede briller.” – Shannon, 34



“Han kunne ikke få mig til at komme.” – Gina, 25



“Hun lod en tampon sidde, mens vi havde sex.” – Jon, 44



“Han levede af at stjæle andre menneskers identitet.” – Karin, 24



“Han var egoistisk, alkoholiseret, barnlig og udsatte mig for følelsesterror.” – Caitlin, 30



“Han sagde, at han aldrig ville elske mig.” – Alex, 38



“Han overførte sine personlige problemer på mig.” – Sara, 28



“Hun var veganer og havde ingen humor.” – Mike, 36



Illustrationer af Brandon Celi

“Jeg opdagede, at han havde en internetkæreste, som var Furry.” – Casey, 35



“Han fortalte aldrig, at han havde en anden kæreste.” – Brad, 23



“Han var kræsen, og hans tånegle lignede kløer.” – Cari, 31



“Han brød sig ikke om at gå i bad.” – Tim, 26



“Han var forelsket i min bedste ven i årevis.” – Sam, 26



“Vi havde ikke sex i 18 måneder.” – Julia, 32



“Han sagde, at det ikke var heroin. Det var det.” – Riva, 28



“Hans lillebitte pik.” – Jill, 33



“Han ville ikke tage tøjet af, når vi havde sex.” – Amy, 33



“Han var overbevist om, at han var energivampyr.” – Beth, 24



“Når vi havde sex, føltes det som at blive undersøgt af rumvæsener.” – Lorraine, 23



“Han hadede mine venner, og jeg hadede hans.” – Steve, 29



“Han talte altid grimt om min familie.” – Olivia, 29



“Han havde kønssygdomme og ‘glemte’ at fortælle mig det. ” – Sheree, 23



“Han nægtede at tage kørekort.” – Terra, 35



“Han levede off the grid, og gik aldrig i bad.” – Jenny, 25



“Han skulle altid lege djævlens advokat, og så var han nærig og lugtede.” – Jenelle, 37



“Han drak for meget og glemte min fødselsdag.” – Nikki, 22



“Han var hverken klog, sød eller interessant, og han hadede børn.” – Lorena, 32



“Han elskede sine hunde mere end mig.” – Naomi, 31



“Hun tog for meget coke og var streng over for min bror.” – Luke, 23



“Han tissede i sengen og stank rigtig meget.” – Martha, 36



“Han var bange for katte og havde en tatovering af den tasmanske djævel.” – Jenna, 28



“Hun kørte meget langsomt i overhalingsbanen.” – Jamie, 28



“Han var doven, arbejdsløs og så fjernsyn hele dagen.” – Penelope, 39



“Han hang ud med sine skatervenner til langt ud på natten.” – Bettina, 26



“Jeg mistænkte ham for at være homoseksuel under hele vores forhold.” – Priya, 28



“Hun blev ved med at presse på for at få børn og blive gift.” – Jay, 37



“Han var besat af manga, og det var for voldsomt og utilfredsstillende, når vi havde sex.” – Carly, 25



“Hun nægtede at gå til tandlægen.” – Marco, 34



“Han gad ikke slikke mig.” – Melony, 21