Billeder af rumænere, der risikerer livet i forsøget på at komme en tur i parken

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Rumænien



Man plejer ikke at skulle bekymre sig om at blive ramt af et tog, hvis man skal gå igennem en park, men det er virkeligheden i Bukarest. For at komme fra den ene ende af byens største park, Herăstrău, til den anden, skal beboere gå over en jernbanebro på en smal og farlig sti, der går lige ved siden af 27.000 volts togskinner.

Selvom det tydeligvis er farligt, sætter folk stadig livet på spil for at kunne sidde på græsset i et par timer. 11. juni blev en 33-årig mand dræbt, da han cyklede over broen. Tidligere på måneden blev en 17-årig dreng grillet, da han ved et uheld rørte ved en af skinnerne. I 2015 døde to teenagere på samme måde.

Det værste er, at alle disse dødsfald kunne være undgået, hvis myndighederne ville lade folk bruge den sikre gangsti, der er under broen. Men den sti bruger parkens ansatte til opbevaring.

Den sikre vej til den anden side af parken, der er afspærret og blokeret.



Selvom mange lokale organisationer har forsøgt at tvinge regeringen til at åbne den sikre gangbro, er der ikke sket noget i sagen. Borgmesteren skyder skylden på transportministeriet, som han mener burde bygge en anden bro, mens ministeriet påstår, at borgmesteren aldrig har spurgt efter en anden bro eller sat penge af til at lave en ny gangsti. Af og til bliver der sat advarselsskilte op, men de bliver hurtigt taget ned igen.



Så indtil myndighederne finder ud af, hvem der skal tage ansvaret, må borgerne i Bukarest fortsat sætte livet på spil for at komme til den anden ende af parken. Fotograf Eli Driu hang ud på broen en eftermiddag for at tage billeder af rumænere, som tager det i stiv arm.