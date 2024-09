Perfekt ribeye og super-kartofler

Portioner: 4

Total: 1 time 30 minutter

Videos by VICE

Ingredienser

6 store bagekartofler

125 ml mascarpone

650 g usaltet smør i tern

groft salt og friskkværnet peber efter smag

225 g pancetta, skåret i tern på 1/2 cm

225 g bacon, skåret i tern på 1/2 cm

2 hoveder broccoli

450 g bocconcini (en type mozzarella)

250 g revet cheddar

1 bundt forårsløg, tyndt skåret med det hvide og det grønne hver for sig.

4 rib-eye steaks, ca. 3-4 cm tykke (lidt over 1 kg totalt)

125 ml rapsolie

12 fed hvidløg, pillet og skåret

2 kviste timian

Vejledning

1. Lav kartoflerne: Varm ovnen op til 225 grader. Stik huller rundt omkring i kartoflerne med en gaffel. Læg kartoflerne på en bageplade med bagepapir og bag dem indtil de er bløde (omkring 1 time). Tag kartoflerne ud og lad dem køle lidt inden du skærer dem i halve på langs og skovler indholdet ned i en skål, men efterlader den yderste halve centimeter på kartoflerne hele vejen rundt. Tag de næsten tomme kartoffelbåde og læg dem tilbage på bagepladen. Tilføj mascarpone og 230 gram smør til den bagte kartoffelmasse, krydr med salt og peber, og bland det til en medgørlig masse. Skru ovnen ned til 175 grader.

2. Steg pancetta og bacon i en stor pande ved middel varme. Rør i det af og til og lad det stege til det er gyldent. Det tager omkring 20 minutter. Si fedtet fra og husk at gemme det (f.eks. til at stege dine æg i om morgenen!). Bland det stegte bacon og pancetta med kartoffelfyldet.

3. Skær bukketerne af broccolihovederne i mindre stykker og put dem i en skål. Skær broccolistokken i tern på omkring en halv centimeters tykkelse. Kog stokkene i en kasserolle med saltet vand indtil de er ved at blive bløde, men stadig har bid (ca. 1 til 2 minutter). Si dem og hæld koldt vand over, så de ikke koger længere. Tør dem med køkkenrulle. Tilføj broccolistokkene til skålen med kartoffelfyld og bacon, sammen med bocconcini, cheddar og den hvide del af forårsløgene, og bland det godt sammen. Tilføj salt og peber og fyld kartoffelskallerne med blandingen. Bag dem til de er gennemvarme. Det tager omkring 20 minutter.

4. Sæt en kasserolle over middel varme og smelt 120 gram smør med et skvæt vand. Kog broccolibukketerne og den grønne del af forårsløgene i det smeltede smør til de er lysegrønne, omkring 2-3 minutter. Drys salt og peber på og fordel det udover kartoflerne. Hold kartoflerne varme.

5. Nu skal du stege bøfferne. Krydr bøfferne godt med salt. Varm olie i en stor pande (gerne støbejern) ved høj varme indtil olien lige er begyndt at ryge. Steg 2 af bøfferne omkring 3 minutter på hver side til de er godt brunede. Tilføj omtrent 60 gram smør, 4 fed hvidløg og en tredjedel af timianen og overhæld bøfferne med det smeltede smør indtil de er stegt, men stadig er røde i midten. Det tager omkring 2 minutter. Læg de stegte bøffer på et spækkebræt og dæk dem med sølvpapir. Gentag processen med de næste to bøffer, og husk igen 4 fed hvidløg og endnu en tredjedel af timianen. Lad bøfferne hvile 10 minutter før du skærer dem.

6. Smelt de resterende 120 gram smør i en kasserolle sammen med de sidste 4 fed hvidløg og det sidste timian. Kog i omtrent 4minutter til smagen er trukket ind i smøret.

7. Fordel bøf og kartofler på to tallerkener. Hæld smør/hvidløgsovsen udover bøfferne og drys med salt og peber.

Fra How-To: Bøf og bagekartofler med Matty Matheson