Sandwich med skinke, æg og sprøde fritter

Portioner: 4

Total: 2 timer

Ingredienser

1,2 kg svineskank med ben (omkring 2 stk.)

2 stængler bladselleri

1 gulerod

1 mellemstort løg

undefined æblecidereddike

undefined korianderfrø

undefined hele peberkorn

1/2 håndfuld persille

undefined usaltet smør

4 store æg

undefined skrællede kartofler

olie til stegning

4 mindre ciabattaboller, halveret

undefined mayonnaise

undefined malteddike

købt eller hjemmelavet piccalilli

Vejledning

1. Læg svineskank, selleri, gulerod og løg i en høj gryde og dæk det med æblecidereddike og vand. Tilføj korianderfrø, peber og persille og få det til at koge. Skru ned for varmen, så det simrer, og lad det stå, til kødet let falder af knoglerne. Det tager omkring halvanden time.

2. Hæld vandet fra, og gem væsken til suppe eller andet. Under alle omstændigheder skal 250 ml af væsken bruges til at tilberede kødet. Når skanken er kølet nok ned pilles kødet fra knoglerne, og ben og svær smides ud. Man kan godt bruge sværen til noget, men det gider vi sgu ikke i dag.

3. Skær kartoflerne julienne (i meget tynde stænger) og smid dem i koldt vand.

4. Hæld 5-6 centimeters olie i en stor gryde og varm det op, til det er 180°. Hvis du ikke har et termometer, kan du stikke en tændstik (uden svovl!) i olien. Det skal syde kraftigt omkring den. Dræn kartoflerne og sørg for, at de er helt tørre. Steg kartoflerne i olien, til de er gyldne og sprøde – det tager 3 til 4 minutter. Brug en hulske til at flytte kartoflerne over på bagepapir dækket med køkkenrulle. Hæld ikke salt på kartoflerne – der er rigeligt salt i resten af sandwichen.

5. Bland mayonnaise og malteddike, og smør blandingen på overbollen. Man må godt spilde, så der kommer lidt for meget på.

6. Varm kødet op i en pande sammen med den gemte fond. Det tager bare et par minutter minutter. Læg kødet på den nederste halvdel af bollen, og tør panden af. Så skal der smøres piccalilli ovenpå kødet.

7. Smelt smørret over medium varme i panden. Steg æg, indtil hviden har sat sig, men blommen stadig er blød. Det tager 3 til 4 minutter. Læg et æg oven på kødet og til sidst de sprøde kartofler. Læg overbollen på og pres sandwichen godt sammen. Nyd det for fuld smadder.

Fra How-To: Make a Ham, Egg, and Chips Sandwich