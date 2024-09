Phlake åbner Orange Scene på Roskilde ’17, så bare rolig – du bliver ikke fanget på trappen i år

Det har altid været lidt af en big deal at åbne Orange Scene. Det er i hvert fald svært at komme på en årlig koncert, der har samme ceremonielle betydning for den hjemlige musikscene. Anne Linnet har gjort det. Dizzy Mizz Lizzy har været der. Og Psyched Up Janis. Ikscheltaschel åbnede Orange i 2005 efter at have opfundet deres helt eget sprog. Outkast, der har ansvaret for at lære det meste af verden, at polaroidbilleder skal rystes, åbnede Orange i 2014. Og sidste år brugte world-music schweizerkniven Damon Albarn åbningskoncertens spotlight til at rette opmærksomheden mod det krigshærgede Syrien, da han sammen med landets nationalorkester gav et brag af en koncert.

Nu har Roskilde Festival netop meldt ud, at det til sommer bliver Phlake-drengene Jonathan Elkær og Mads Bo, der får æren af at indvie Danmarks mest ikoniske scene.



Under deres ikke-så-subtile-kokain-reference af et bandnavn har Phlake på kun lidt over to år fået millioner af afspilninger og downloads af singler som “Angel Zoo” og “Pregnant” fra debutalbummet Slush Hours, og utallige danske tweenagere har lært en phed, ny måde at sige ‘coke’ på. På Roskilde Festival 2016 formåede duoen at trække så rekord-mange ungstere til Roskildes Rising Scene, at opbuddet skabte et kolossalt, timelangt trafikstop på trappen mellem Øst og Vest campingområderne, og Roskilde Festival har nu lavet en “Det her har I selv bedt om”-videomontage for at fortælle os, at et massivt fremmøde på Rising Scenen = åbningskoncert på Orange:

Hvis du er Phlake-fan: Fantastisk. Så er det her en god nyhed for dig. Antal Spotify-afspilninger er i dag noget, der i stigende grad giver adgang til landets største scener, så nej, det er ikke for tidligt allerede nu at male bannere til en ensemble-koncert med Gulddreng, S!vas og Pizzagang, der vel åbner Orange i 2018. Er du derimod ikke Phlake-fan, må du i stedet klynge dig til håbet om, at valget betyder, at Den Sorte Skole er gemt til en mere Major Lazer-agtig party-position på årets koncertprogram (kom så lørdag aften!).

