Kontroversiel kinesisk kunstner skævvrider kroppen så smukt, at det er svært at kigge væk

Denne billedserie er oprindeligt udgivet af VICE Australien

“Mine billeder er aldrig planlagt,” fortalte fotografen Ren Hang til VICE i 2013. “Jeg får idéer på stedet, mens vi skyder. Min inspiration kommer fra mine livsoplevelser indtil det tidspunkt… Jeg bruger alle de strejf af inspiration, jeg får. Jeg kan ikke kontrollere mine tanker. De kommer bare naturligt.”

2013 var muligvis et vendepunkt i Ren Hangs vej til at blive den internationalt anerkendte fotograf, han er i dag. Det år udkom fire bøger med hans arbejde, og han blev udstillet i 15 gruppeudstillinger verden over. Siden da er han blevet kendt som en fotograf, der skaber kontroversielle værker – hans billeder fokuserer næsten allesammen på hans venners nøgne kroppe – i det kommunistiske Kina, hvor offentlig vulgaritet er forbudt.

Ren Hang er blevet mere tilbagetrukket siden 2013. Han har gentagende gange insisteret på, at hans kunst er apolitisk og fortsætter med det, selvom hans profiler på sociale medier og hans hjemmeside ofte bliver lukket ned af regeringen, og han ofte bliver sammenlignet med andre kinesiske kunstnere, der udfordrer censuren, som Ai Weiwei og Zhang Huan. Da han blev spurgt af fotoredaktøren bag en ny bog med hans værker, Dian Hanson, om han identificerer sig med de kunstneres værker, svarede han: “Det ved jeg ikke, det har jeg aldrig tænkt over.” Men uanset hvor indirekte han adresserer ideen om, at hans værker er en politisk og kulturel protesthandling, så har det skabt en kæmpe interesse for hans kunst over de sidste ti år, i takt med at Kinas kulturelle skikke møder en globaliseret verden.

Copyright: Ren Hang 2016, TASCHEN.