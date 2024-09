Billeder af gadedrenge der afventer Trumps ‘økonomiske krig’ mod Mexico

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Donald Trump har kun været præsident i lidt over en uge, men udsigterne for folk syd for den amerikanske grænse er allerede dystre. Trusler om at opløse handelsaftaler og indføre importafgifter er blevet kaldt en faretruende katastrofe for Mexicos økonomi.

I slumområdet El Tapatio i udkanten af Mexicos andenstørste by Guadalajara går den økonomiske usikkerhed hånd i hånd med narkohandel. Livet går lidt langsommere end i den pulserende by, der omgiver området, men for 19-årige José Marquez slutter arbejdet aldrig.

Marquez bor i et toværelses betonlejlighed sammen med sin mor, sin kone og deres to børn. Ved siden af bor hans ven og forretningspartner, Martin.

Der er mangel på job i El Tapatio, og fordi han hverken kan læse eller skrive, er Marquez’ muligheder begrænsede. Han rejser til nabokommunen Zapopan de fleste dage om ugen for at vaske biler i lyskryds for småpenge og sælge pot og methamfetamin sammen med Martin for at kunne tjene penge nok til at forsørge sine børn.

Martin dækker sit ansigt, fordi han er bekymret for at få politiet på nakken.

Marquez henter en fodbold, så de har noget at lave, mens de venter på kunder en tirsdag eftermiddag.

Marquez’ kone Janet er bekymret for, om hendes børn er i større fare for at blive involveret i narkohandel, hvis flere endnu flere job forlader Mexico.

“Det virker, som om USA er parat til at føre økonomisk krig mod os. Der er meget få job lige nu, og hvis endnu flere af dem forsvinder, så vil folk uundgåeligt blive involveret i narko, fordi det er en mulighed,” fortæller hun.

Janet griner, da vi spørger hende til USA’s planer om en mur langs den mexicanske grænse.

“Jeg ved ikke, hvorfor de vil holde mexicanere ude, når vi tager til deres land for at arbejde og yde en service,” siger hun. “Vi har så få restriktioner til at holde amerikanere ude af vores land, at det bare virker dobbeltmoralsk.”

Jesús viser sin tatovering af det mexicanske våbenskjold.





Trump tog til gengæld flere skridt mod at opfylde sit valgløfte i onsdags ved at underskrive et dekret om at påbegynde konstruktionen af muren langs den amerikansk-mexicanske grænse, skriver Reuters.

Mens Martin og José spiller fodbold med nogle af børnene fra kvarteret og venter på kunder, spiller de i skyggen af en mur, der er plastret til med graffiti, hvor der står “Trump elsker Peña” som en reference til forholdet mellem Trump og den mexicanske præsident Enrique Peña Nieto.

Spurgt til sin opfattelse af Trump, ryster Marquez på hovedet. Til trods for sprogbarrieren lykkes det ham at kommunikere, at han synes, den nye præsident er en “sindssyg idiot.”

