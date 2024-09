Billeder af små børn med store rifler

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Polen



Sidste søndag afholdt Polens Nationale Mindeinstitut et arrangement, der handlede om at vise børn, hvordan de bruger tunge millitærvåben i et forsøg på at styrke børnenes “sociale og patriotiske indstilling.” Arrangementet, der løb af stablen i byen Gdańsk, som ligger på kysten ved det Baltiske Hav, blev annonceret som en “Børnedag med krudt i.”

Det kommer næppe som en overraskelse, at kombinationen af børn og halvautomatiske skydevåben har skabt en del røre blandt medierne i Polen – dog ikke nok til, at arrangementet blev aflyst. Fotografen Jan Rogalo satte kurs mod Gdańsk for at se “Børnedag med krudt i” med sine egne øjne.

Se et udvalg af Rogalos billeder herunder: