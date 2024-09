Billeder af teenagere, der bruger sommeren på at arbejde i cirkus

(Topfoto: Roni, Liv og Becky. Alle billeder af Nick Warner)

I 15 år har Nick Warner dokumenteret livet for folk, der arbejder på Hippodrome Circus i hans hjemby, Great Yarmouth, i England. Cirkusset har eksisteret siden 1903 og er den eneste tilbageværende cirkusbygning i Storbritannien, der stadig bliver brugt til det oprindelige formål. For de lokale teenagere er det blevet en slags overgangsritual at bruge en sommer eller to i manegen.

Vi tog en snak med Nick om den betydning, som cirkusset har for de lokale teenagere.

VICE: Hej Nick. Kan du ikke fortælle mig lidt om cirkusbygningen? Jeg tror aldrig, jeg er stødt på sådan en før.

Nick Warner: Ja, det er faktisk ret vildt – at den er der, og at der ikke rigtig er nogen, der er klar over det. Der er siddepladser til 850 mennesker, og den er ejet af min bedste ven fra skoletiden. Bygningen har været i familien i tre generationer, så jeg tilbragte en del tid der som barn. Det er en ret sindssyg bygning – selve manegen har trægulv, som du måske forestiller dig, og under manegen er der en lille sø. Halvvejs gennem forestillingen synker manegen gennem vandet, så det hele bliver til en swimmingpool. Jeg tror kun, at der findes tre af slagsen i hele verden. Det er et vildt sted, og det ligger lige ved vandet i Great Yarmouth, min hjemby. Det er en kæmpe ting i den del af Norfolk, men uden for området er der meget få mennesker, der kender til den.

Fortæl lidt om de cirkusarbejdere, du har fotograferet.

Der er fire showrækker om året. Der er et sommershow og et juleshow, og så har de en påske- og en Halloween-forestilling. Yarmouth er en ferieby, så de fleste teenagere, som arbejder der, gør det på fuldtid, mens de har fri fra skole. Det er ret intenst – to forestillinger om dagen, syv dage hver uge. Det er virkelig et job, der kræver, at man fordyber sig i det.

Det lyder næsten som en slags ungdomsklub. Som et alternativ til at drikke Cult Shakere i en park eller ryge joints, fordi man ikke har andet at tage sig til.

Jeg tror i den grad, at det er noget, de lokale er ret stolte af at have gjort. Det er fantastisk, fordi cirkusbranchen er helt på røven, men på en eller anden måde stortrives vores cirkus i Yarmouth. Siden Jack (Jay, der ejer cirkusbygningen) overtog stedet, er vi gået fra to til fire forskellige nye forestillinger om året. Der kommer meget få cirkusgæster, der ikke er fra Norfolk. Det er de samme folk, der er inde og se det hvert år, fordi den lokale opbakning er så stor. Meget af det skyldes de unge, der er involveret i cirkusset. For dem, der virkelig vil det, er der også gode muligheder for at gøre karriere. En fyr ved navn Tom Gaskin endte med at tage videre til London for at læse på National Centre for Circus Arts i Hackney. Nu er han blevet cirkusartist i verdensklasse, og han har også været hjemme igen for at spille med i en sæson som den ledende klovn i en hippodrom-forestilling.

“Som by står det værre til i Yarmouth, end det nogensinde har gjort. Men på en eller anden måde boomer forretningen, når det kommer til cirkusset.”

Det lyder næsten som et helle for lokalsamfundet. Et sted man kan tage hen i håb om at foretage sig noget, der ikke er vanvittigt deprimerende, når man bor i en kystby, hvor der ellers er fucking dødt.

Præcis. Jeg kender ikke så meget til byens demografi, men der er ret mange immigranter i Yarmouth, blandt andet en del østeuropæere med deres egen cirkuskultur. Det er sindssygt, fordi det er ikke billigt at arrangere sådan en forestilling, og som så mange andre steder er billetpriserne steget. Men alligevel punger de lokale ud, fordi det er vigtigt for dem, at traditionen overlever.

Det lyder fantastisk – længe live cirkusset. Tak, Nick!

