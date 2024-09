Hvis Xzibit havde været studerende

Denne artikel er oprindeligt publiceret i VICE Holland.



Fotografen Max Siedentopf aner ikke, hvem de her biler tilhører, men det forhindrede ham ikke i at pimpe dem noget så eftertrykkeligt.

Bevæbnet med malertape og et par stykker pap gik han på jagt efter de kedeligste biler, han kunne finde. Så gjaldt det ellers bare om at få smækket nogle interimistiske skørter på, tage et billede og komme væk i en fart. Max fandt altså aldrig ud af, om hans Xzibit-lignende foretagende faldt i Peugeot-ejernes smag, men det er også okay: “Jeg tænkte, at jeg ville gøre folk en tjeneste ved at give dem en specialbygget superbil,” siger han. Og tak for det.