Pimp min ligvogn: Bilentusiaster viser deres morbide øser frem

For otte år siden solgte Bill Duval sin monster-truck og købte en rustvogn. Han var ikke bedemand og har ikke noget at gøre med lig – han kan bare godt lide rustvogne. I dag bor han i Pennsylvania og kører en Krystal Koach Lincoln fra 1997 fuldt udstyret med en 115 kilo-tung kiste i massivt egetræ bagi. Den er super praktisk til indkøb og er især handy, når han tager på loppemarked.

Tidligere på måneden vandt Duvals bil, som er udsmykket med zombiehoveder, prisen for bedste udsmykning ved den ottende udgave af den årlige biludstilling for rustvogne – som afholdes på en kirkegård i Laurel Hill i Philadelphia. I år tiltrak begivenheden, som afholdes af Mohton Professional Car Club (MPCC), op mod 25 rustvogne ejet af hobbydyrkere som Duval. (“Professional car” er en term, der bruges til at beskrive rustvogne og andre transportmidler som limousiner og ambulancer.)

“Vi gør det mest for at blære os og for at vise folk, at rustvogne er svedige, hvordan de bliver lavet, og at man kan lave alt muligt sjov med dem,” fortalte MPCC’s direktør Shawn Koenig mig. Koenig, som havde to rustvogne og en blomsterbil (som transporterer blomster til begravelser) med til udstillingen, grundlagde klubben for otte år siden med det formål at møde andre rustvognsejere. I dag er der mere end 44 medlemmer – primært spredt ud over Pennsylvania og New Jersey – som tilsammen ejer 57 biler.



Alle, jeg mødte i Laurel Hill, talte på den entusiastiske og tekniske måde, som hobbydyrkere gør, om deres bilers specifikke stil, elegante indretning og store potentiale for specialudstyr. De er bare bilentusiaster, som elsker de lange, slanke vognes look – specielt dem som er produceret før 00’erne – og nyder enhver mulighed for at vise dem frem.

“Jeg begyndte på det, fordi man føler sig som noget særligt,” fortæller Ron Errickson, som er rejst fra New Jersey med sin Superior Cadillac fra 1977. “Man stikker ud. Den giver dig den opmærksomhed, du altid har drømt om.” Hans rustvogn er rusten (ja), men åbenbart et ret sjældent fund. Den er én af fem biler, han ejer, men den eneste, der har et kunstigt skelet på passagersædet og et andet i en kiste bagi, som altid holder ham med selskab på køreturen. Mange af rustvognsejerne til konferencen har også kister med, som de udsmykker både indeni og udenpå.

“De fleste rustvognsejere har en virkelig sort humor, og lysten til at chokere folk fylder ret meget,” fortæller John Hoffert, som ejer en Cadillac S&S Fleetwood Brougham fra 1982 med røde gardiner. “De vil nok ikke indrømme det, men sådan er det.”

Forsamlinger som den i Laurel Hill er en mulighed for at fremvise den form for humor til folk, som også er med på den, og som også dyrker den specifikke form for nichehumor. Gary Schnabel fra Pennsylvania holder sig bestemt ikke tilbage med sin hvide Cadillac med Donald Trump-tryk og en Hillary Clinton dukke i kisten. Han har døbt den “Trump Train” og har kørt rundt i den i løbet af valgåret for at udtrykke sin politiske overbevisning.

Andre foretrækker lidt mere underspillet tilbehør som vittige nummerplader eller flag med ordet “FUNERAL” på, mens andre igen foretrækker deres rustvogne helt upimpet. Klubbens yngste medlem, Nikki Maurer på 24, har holdt sin Superior Sovereign fra 1984 i samme stand, som da hun købte den, og lader dens ekstravagante, stålblå indre tale for sig selv. Den har en unik feature: et elektrisk bord, der lader kisten glide ind og ud af bagenden i stedet for hjulene, som typisk er indbygget i bunden for at lette den manuelle læsning af vognen. Det er den ene af hendes to rustvogne – den anden er en Cadillac Eureka fra 1988. Selvom hun gerne vil være bedemand i fremtiden, er bilens associationer til døden ikke grunden til hendes forkærlighed for rustvogne, fortæller hun.

“Det er bare en unik bil at have – når folk ser den, tænker de bare: ‘hvorfor?’” fortæller hun. “Jeg kan kan godt lide at overraske og forvirre folk – og at være lidt mærkelig. Jeg er en mærkelig person, og jeg kan godt lide mærkelige ting. Det her er bare det ultimative udtryk for mærkeligheden.”

Se flere billeder af rustvognene og deres ejere herunder.

