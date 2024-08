Pizza er sundere end de fleste morgenmadsprodukter, siger ernæringsekspert

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Det er lørdag morgen, og du vågner helt bombet med voldsomme tømmermænd. Du ruller om på siden og lægger dig i noget: Hey, hvad er det? Det er jo et stykke pizza fra i går, som bare ligger der og hygger sig i din seng! Hvor heldig kan man være?

Ud af fjerene, dit bagstive spektakel, og få lettet røven ud i køkkenet, så du kan varme pizzaen op igen. Der er intet bedre end et varmt stykke pizza som start på dagen.

Hvis du har haft lidt dårlig samvittighed over at have det sådan, så har jeg vidunderlige nyheder: Vi har fundet en ernæringsekspert, der har din ryg, homie.

“Du bliver nok overrasket over at høre det, men et almindeligt stykke pizza og en skål med et typisk morgenmadsprodukt og sødmælk indeholder stort set det samme antal kalorier,” kunne Chelsey Amer fortælle til The Daily Meal. “Men der er mange flere proteiner i pizza, så du bliver ved med at være mæt i længere tid.”

Er du overrasket? Det her er jo noget af en påstand, som bygger videre på den viden, vi allerede har: At mange af de store morgenmadsprodukter ikke er andet end sukker. Et stykke pizza er fyldt med fedt og proteiner, og Amer påstår, at det giver dig en mæthedsfølelse og reel næring i længere tid end en skål Frosties, som bare giver dig sukkerchok og efterfølgende abstinenser.

“Jeg påstår ikke, at pizza er det sundeste morgenmad i verden,” skriver Amer til MUNCHIES, da vi beder hende præcisere sin pointe. “Mange morgenmadsprodukter indeholder bare lige så meget sukker som en Snickers.”

Hun slår fast, at det ikke gælder alle morgenmadsprodukter – der er jo også havregryn og bestemte typer müsli, som ikke indeholder så meget. “Man skal sørge for, at der er under 5 gram sukker og mindst 5 gram fibre,” skriver hun. “Desuden er det vigtigt, at hovedingrediensen er 100% fuldkorn. Og brug helst en god proteinkilde sammen med, for eksempel græsk yoghurt, mælk eller lidt nødder og frø. Bær på toppen er prikken over i’et for at give ekstra fibre, vitaminer og mineraler.”

Men… hvad med pizza?

“Jeg mener, at folk skal spise, hvad de har lyst til,” siger Amer. “Hvis du vågner med en ubændig lyst til et stykke pizza til morgenmad, så skal du bare gøre det, for så kan det være, at du lader være med at æde en hel pizza senere på dagen.”

Så fik vi slået det fast. Lav din pizza til french toast. Lav den til en “morgenmadspizza”. Men om det er bedre end en skål Ota Solgryn? Det er svært at sige.