Playstation, Xbox og Wii: Det siger din konsol om dine pornovaner

Hvis du holder af at se porno og spille videospil, er du præcis ligesom alle andre mennesker på kloden. Tillykke med det. Du er én af mange millioner i den udviklede verden, der både har adgang til en konsol og en forkærlighed for at se små, erigerede herredele hamre ind i små, åbne damedele. Det kaldes sex, og det er i grunden en helt fin ting at være pjattet med. De fleste er endda så vilde med fænomenet, at de har udviklet et særligt forhold til forskellige undergenrer, der umiddelbart tæller alt, hvad du kan forestille dig. Spørgsmålet er bare om dit valg af konsol siger noget om, hvilken slags porno du ser? Om din hang til Playstation eller Xbox afgør, om du er til MILFS eller biseksuelle orgier? Heldigvis har YouPorn svaret.

YouPorn er en videoside, der får 20 millioner views om dagen, og som ret åbentlyst låner sit navn fra den Google-ejede internetgigant (den med alle de blege typer, der lever af at spille Minecraft.) Det viser sig, at YouPorn også er en side, som folk ynder at klikke ind på via deres konsoller. Det viste en statistikrapport som YouPorn udgav i sidste uge.

Oversigten af konsolbrug på sitet i 2015 afslører, at over halvdelen af YouPorn-trafikken fra konsoller kommer fra PlayStation, der udgør 51% vs. 29% fra Xbox og 10% fra Wii. PlayStation-brugerne har desuden en tendens til at søge efter, hvad man kunne betragte som de “ældre glæder,” når de nu engang får lyst til noget specifikt. De Sony-ejende YouPorn-brugere søger nemlig mest på udtryk som “Mom” og “Milf,” mens dem, der besøger sitet via Xbox, sigter efter noget i den yngre ende af spektrummet. For dem er “Teen” det næsthyppigste søgeord kun overgået af “Lesbian,” der for en god ordens skyld indtager en tredjeplads hos PlayStation-brugere.

Både i Storbritannien og USA er YouPorn mest besøgt via Xbox, mens Playstation dominerer i Danmark og resten af Europa. I Kina og en stor del af Østen sidder Nintendo Wii-familien tung på porno-kigningen, hvilket nok også delvist forklarer de mest populære søgeord på Wii’en. Her er “Hentai” nummer et, men også “Japanese”, “Anime” og “Cartoon” optrædende på top ti-listen.

Derudover kan vi glæde dig med, at der søges langt mere på “creampie gangbang” på Xbox, end på nogen anden konsol, at overvældende 91,5 procent af alt YouPorn-konsoltrafik angiveligt kommer fra fyre, og at selvom Wii-entusiaster bruger mindst tid på at glo på bolleri på deres konsol, så ser de flest forskellige videoer. Man kunne antage, at folk bruger kortere tid, når de ser stor-øjede anime-tøser blive gennempløjet af gigantiske dæmonpikke, end når de nyder en mere traditionel gang porno. Hvem ved.

Hvis du stadig tørster efter mere statisk på krydsfeltet mellem onani og konsolvalg, så kan du se hele YouPorns diagramspækkede rapport her.

