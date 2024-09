Podcast: Vi drak dry martini med Anthony Bourdain og talte om fremtiden

2016 har været et lorteår.

Men vi fik heldigvis Anthony Bourdain til at redde os fra den psykiske afgrund – omend kun for en eftermiddag. I den seneste udgave af MUNCHIES: The Podcast drikker vi et par dry martinier på Bemelmans Bar i New York og talte om Bourdains første kogebog i mere end ti år: Appetites. Men vi endte med at tale om fremtiden, fobier (inklusive rotter, klovne og mimer), håb, falskhed, og om hvordan man tackler fremtidens udfordringer.

Så tryk på play, abonner på iTunes hvis du er nede med det, og bed dine venner gøre det samme. Tak for en fantastisk sæson. Vi giver lyd, når næste afsnit er live, og indtil da kan du med god samvittighed skænke dig en stærk drink.