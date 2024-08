Pølles Køkken er det bedste danske mad-tv nogensinde

”Bovkutter med torskerognstyrehus og salamitag i margarinehav” er en genial madret. Det er en organisk skulptur – et sejlende monument til Danmarks historie som stolt søfartsnation. Retten består af en Jaka Bov som skibets skrog, et stykke torskerogn som styrehus og en skive trestjernet-salami som tag. Hele herligheden sejler i et blikstille hav af margarine. Og så er bovkutteren det bedste, der er sket på dansk mad-tv.

Manden bag den kulinariske genistreg med det maritime tema er Pølle, spillet af Simon Jul, der var skibskok i det hedengangne satireprogram Banjos Likørstue på DR2.

Videos by VICE

Pølle er en rigtig sømand, så han er glad for bajere og pibe. Siden et uheld med en gaffeltruck har han haft problemer med balancen, så han vælter hver gang han bøvser – og det gør man ofte, når man kværner guldøl for åben skærm.



Han beskriver sig selv som ”en lystig fætter ud i gastronomiens arrogance”, men hvor moderne cuisine godt kan blive lidt højpandet, er madlavningen taget helt ned hos Pølle. Ingredienserne er købt i Aldi og hovedsageligt på dåse. Livssynet er desværre også konserveret fra en uoplyst tid. ”Tystys, uvidende kvinde,” siger han til tv-vært Lotte Thor-Jensen, da hun formaster sig til at spørge, hvad de skal have at spise.

Madprogrammer kan nogle gange give os en følelse af utilstrækkelighed. Man sidder og ser folk fyre den af med avancerede køkkenmaskiner, der koster en månedsløn, og kan ikke lade være med at tænke: Hvornår skal jeg finde tid til at bruge 12 timer på at koge en fond, når jeg også skal aflevere børn i vuggestuen, til crossfit, og til møde i andelsforeningen?

Det er da fint, at Mette Blomsterberg kan lave croquembouche med små pynteblomster, men det er jo ikke noget, almindelige mennesker kan eller gider kaste sig over.

Sådan har man det ikke med Pølles Køkken. Tag nu bare tarteletter med forloren skildpadde i margarinesovs som eksempel. Det tager fem minutter at lave, og der er mad til to for omkring en tyver. Det er public service, der vil noget.

Nogle vil mene, at de retter, Pølle laver, knap nok kan kategoriseres som mad, og at det hele jo bare er satire. Men Pølles Køkken er meget mere end satire. Pølles Køkken er det madprogram, verden har brug for. I en tid hvor alting skal være så perfekt og Bo Bedre-borgerligt, er det befriende med et program, hvor værten drikker Underberg og spilder saften fra en dåse ravioli ned ad sig selv. Pølles Køkken er en hilsen fra en fortid, hvor der ikke var vegansk bygotto med dehydreret sølvbede. Der var remoulade med kød- og melboller. En verden, hvor mad var håndgribeligt og tilgængeligt, og hvor det akavet-hyggelige samvær omkring måltidet var i centrum, og så skide være med om det egentlig smagte så godt. Se, dét er ægte dansk madkultur.

Mens Camilla Plum sylter snaps, og Jamie Oliver inviterer til autentisk børnefødselsdag med hjemmestrikkede cupcakes, skider Pølle på det hele og bunder Masterbrew, mens han flamberer torskerogn med et romerlys.

Og det vil vi i virkeligheden hellere se.