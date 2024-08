Politibetjent fyret for at spise en kebab i arbejdstiden

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES UK

Kebab er elsket over hele verden, fra Mellemøsten, hvor retten stammer fra, over Berlins tyrkiske bydel, til den grill, der ligger rundt om hjørnet fra hvor du bor, og som sandsynligvis ikke har vasket deres kødtrimmer siden starten af 90’erne. Kombinationen af flammegrillet kød, krydderi og grøntsager, samlet i et luftigt pitabrød eller en god durumrulle, er en af menneskehedens stolteste kulinariske præstationer.

Men er en kebab så god, at man vil risikere at miste sit job for at få fingrene i en? Det synes en politibetjent fra Cambridgeshire i Storbritannien åbenbart. Richard Musgrave er blevet fyret fra tjenesten, fordi han købte en kebab, mens han var på arbejde.

En fire dages høring om embedsmisbrug i juli 2016 konkluderede, at Musgrave var forsvundet fra politistationen, fordi han skulle give en kvinde og hendes veninder et lift. Derefter kørte han hen og fik sig en kebab.

Betjentene tilbage på stationen vidste ikke, hvor deres kollega var, så de blev bekymrede for, at der var sket ham noget, og igangsatte en eftersøgning. Musgrave sagde, at han var kørt til boligkomplekset, hvor kebabstedet lå, for at undersøge et påstået røveri, og at hans ur var gået i stå, hans øresnegl var taget ud, og hans mobil var på lydløs. Det må være den mest langt ude undskyldning, siden du fortalte din biologilærer, at du ikke havde lavet lektier, fordi du blev angrebet af en sværm af dræberbier på vej til skole.

Senere ”løg Musgrave igen og fortalte ledelsen, at han var taget derhen for at færdiggøre noget papirarbejde, men faldt i søvn”.

Det bliver værre. Mens han stadig var på arbejde, kørte Musgrave afsted i sin politibil for at mødes med en kvinde på en bar, og han gjorde intet, da nogle af hendes venner var så fulde og uregerlige, at de blev nægtet at få mere at drikke.

Det siger sig selv, at Cambridgeshire politi endte med at konkludere, at Musgrave ikke havde opført sig professionelt. Han blev fyret på stedet.

Lad os håbe det var en god kebab.