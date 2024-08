Fire meget anonyme danske piger deler deres pornovaner

For et par måneder siden anmeldte en af mine kollegaer og hendes veninder for woman-kategorien på Pornhub. Ikke overraskende kom de frem til, at det var noget lort. Det kunne man vel næsten have sagt sig selv. Eller kunne man? Ingen af pigerne så nemlig porno – og det overraskede mig til gengæld.



Ifølge Pornhub er en fjerdedel af deres danske brugere kvinder, til gengæld siger undersøgelsen ikke noget om, hvor mange af dem, der står ved det. Måske har kvinder bare sværere ved at være ærlige om deres pornoforbrug? Jeg har i hvert fald talt med mine veninder om den skam, der rammer lige efter orgasmen, hvor man skynder sig at slette historikken.

Videos by VICE

Jeg ville aldrig lade en mand bestemme over mig i det virkelige liv, men i fantasien gør det åbenbart noget for mig. – Fiona*, 28 år

Men når nu vi alle sammen er enige om, at for woman-kategorien sutter, hvad er det så, danske kvinder klikker på? Jeg fik mine veninder til at røbe deres pornopræferencer. Her er, hvad de svarede.

Ps. Jeg bilder mig ikke ind, at mine veninder nødvendigvis repræsenterer majoriteten, når det kommer til kvinders pornovaner – så lad være med at tage det som sådan.

Anna* 28

Jeg kan sagtens sige højt, at jeg ser porno, for jeg skammer mig ikke over det. Men så snart jeg er kommet, og videoen spiller videre, tænker jeg “adddd” og “bare nogen ikke hørte stønnene fra videoen”, og ja, så skammer jeg mig faktisk lidt. Super mærkeligt.

Skammen rammer især, når jeg sidder i fetish-kategorien. Jeg tænker tit, at hvis nogen kom ind ad døren lige i momentet, ville de tro, jeg var til alt muligt perverst, og det er ikke tilfældet – ikke i virkeligheden. Men når jeg ser porno, synes jeg, det er superfrækt, hvis pigen er sådan en smule taget til fange, når manden knalder hende. Det er vel sådan noget halv-voldtægtsagtigt noget, og det har jeg så erfaret, at man skal ind i kategorien ‘fetish’ for at finde. I hvert fald, hvis man ser porno på Redtube.

Jeg synes også, det er lidt frækt med porno, hvor en ældre mand knalder en ung kvinde – og det, synes jeg også, er pinligt at indrømme. Men manden må ikke være ældgammel, for så er han for rynket, og hans pik er typisk lidt for fesen at se på, til at jeg kan tænde på det.

Christina* 24

Når jeg tænker over det, så skammer jeg mig over ret mange af de ting, jeg kan lide at se i pornofilm. Jeg søger altid på anal som det første, og så kører bussen mod skammekrogen ligesom bare derud af. Ikke at analsex er skamfuldt, men analsex i pornofilm er jo ikke ordinær analsex. Det er nærmere en slags analtortur, kvinden bliver udsat for.

Hvilket bringer mig til næste punkt: jeg kan godt lide, at det ligner, det gør ondt på kvinden. Hun må godt ligne en, der har lyst til at sige stop. Vi behøver ikke være helt ude i mascara i hele masken, men hun må godt ligne en, der genovervejer sine livsvalg.

Jeg kan også godt lide, når det ser autentisk ud, ikke på den der webcam fra 00’erne måde, men det skal bare ikke blive for overproduceret. I meget velproducerede pornofilm ligner menneskene altid glinsende, forvoksede Barbie-dukker, og det tænder mig bare ikke. Jeg vil til hver en tid hellere have far-krop og lidt dårlig hud på ryggen, end jeg vil have sådan et poleret surfbræt af et menneske. Og ingen silikone-patter, tak.

Ditte* 26

Jeg skammer mig, når jeg ser sådan noget “stepbrother” og “stepson”-porno. Det er lidt forkert og til tider lidt klamt, når de virkelig kører rundt i det der “mom” og “son”. Men ellers så skammer jeg mig egentlig ikke over at se porno. Eller jo, hvis jeg tænker, at min farmor aflægger mig et visit, og ser hvad jeg gør.

Fiona* 28

Jeg vil ikke sige, at jeg er sådan fast bruger af porno, men jeg kan indimellem godt finde på at hoppe på Pornhub for at ‘komme lidt i stødet’ til sex. Jeg har nogle gange svært ved at finde mit sexy beast frem, selv om jeg egentlig har lyst til sex – og nærhed – med min kæreste.



Er jeg lidt frejdig og alene hjemme, kan jeg også godt finde porno frem. Jeg søger gerne på sådan noget lidt klichéfyldt som ‘French maid’ eller ‘burglar’ – altså i bund og grund noget med mænd, der har overtaget på en eller anden måde. Totalt meget imod min person ellers – jeg ville aldrig lade en mand bestemme over mig i det virkelige liv, men i fantasien gør det åbenbart noget for mig. Da jeg var single, brugte jeg det nok lidt mere hyppigt, måske ugentligt afhængigt af min sexlyst, men jeg følte samtidig også en del mere skam forbundet med det.



Jeg plejer at skippe forbi, når der bliver alt for lange sekvenser med blowjob til manden – eller analsex. Det siger mig ikke så meget. Det er i øvrigt oftest i perioder, hvor jeg er stresset eller har det dårligt med mig selv eller med min krop, at jeg tyer til porno.

*Navnene er blevet ændret. Redaktionen er bekendt med kildernes identitet.