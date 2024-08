Pornoskuespillere fortæller om deres hjertesorger

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Tyskland



Porno omhandler kun hjertesorger, hvis en mand vader ind i en scene, mens hans kone bliver råbollet af tre fremmede, eller når en ung kvinde beslutter sig for at dyrke sex med en anden kvinde, fordi hendes kæreste har været hende utro med sin tennisinstruktør. Det er derfor svært at forestille sig, at pornoskuespillere, ligesom helt almindelige mennesker, også har hjertesorger en gang i mellem. Men i virkeligheden sker det lige så tit, som det gør for os andre.

Videos by VICE

Ved Venus Erotic Trade Fair, hvor vi var omgivet af plastikdildoer og vibratorer, gav vi pornoskuespillere en pause fra at besvare spørgsmål om deres yndlingsstillinger og spurgte dem i stedet, hvilke parforholdsproblemer man møder, når man arbejder i pornobranchen. Vi spurgte også ind til deres hjertesorger.

Lia Lion, 20





”Jeg havde hjertesorger for et par uger siden. Jeg datede en virkelig sød fyr, som jeg havde arbejdet med i en periode. Pludselig siger han, at han ikke er klar til et forhold. Jeg tænkte bare, ’Fedt, nu har jeg ligget og kørt frem og tilbage mellem Berlin og Baden-Württemburg i flere uger, og så ender jeg bare med at få en spand kold vand i ansigtet.’ Men jeg har det bedre nu.

”Som pornostjerne får jeg mange af de ting, jeg gerne vil have, men jeg har svært ved at finde en fyr, som ligesom har hele pakken. Jeg har en profil på Tinder, men jeg har ikke været på date endnu. Udover mine mandlige venner, så har de fleste fyre det med at dømme mig på forhånd på grund af mit arbejde. Mange ser det som en form for prostitution, og de er ikke interesserede i at forstå, hvad det er jeg laver. Lige nu er jeg bare alene.”

Freddy Gong, 28





”Det er længe siden, jeg har været i et forhold, så det er også længe siden, jeg har haft hjertesorger. Sidst det skete, var da jeg var teenager. Jeg var forelsket i en pige, som ikke var interesseret i mig. Jeg var ret uerfaren hvad kærlighed angår, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle takle afvisning.

”Det er sjældent, jeg lader noget gå ind i dag. Hvis jeg kan lide en person, kan jeg lukke det ned ret hurtigt. Jeg møder mange kvinder gennem mit arbejde, og det er umuligt at udvikle følelser for dem alle – det er bare et job. Nogle gange arbejder jeg sammen med en kvindelig skuespiller, som jeg kan lide mere end andre. Sommetider er der en, som jeg arbejder særdeles godt sammen med. Måske er det i virkeligheden ægte kærlighed.”

Hanna Secret, 22





”Det er en måned siden, jeg sidst fik mit hjerte knust. Jeg faldt pladask for en fyr, jeg mødte, mens jeg optog til en sæbeopera på tv. Han er kameramand og har aldrig haft noget med pornoindustrien at gøre. Jeg havde følelser for ham, men det gik ikke – han havde kone og børn.

”Det er sjældent, jeg forelsker mig. Ærligt talt er det sjældent, pornoskuespillere forelsker sig. Jeg har lært meget om mænd på grund af mit arbejde. Jeg har lært mange mænd at kende, og mange af dem er meget usikre, uærlige, og de dømmer kvinder på deres udseende. Men det er selvfølgelig ikke alle, som er sådan.”

Mark Aurel, 35





”Jeg har kærestesorg lige nu faktisk – jeg har lige slået op med min kæreste. Hun var ikke OK med, at jeg lavede porno, selv hun også var pornoskuespiller. Det gør selvfølgelig ondt. Jeg går mange lange ture for tiden. Jeg har set en masse film, som vi plejede at se sammen, som for eksempel P.S. I Love You.

”Man kan godt glemme alt om at finde en kæreste i den her branche. Jeg bor i Sydtyskland, hvor ingen normal kvinde er okay med mit arbejde. Jeg har heller ikke haft held på Tinder, men måske sætter jeg barren for højt, fordi jeg møder så mange kvinder gennem arbejdet.

”For længe siden, længe inden jeg begyndte at lave porno, var der en kvinde, som knuste mit hjerte. Vi mødtes i et tivoli, og hun var sin fyr utro med mig. Jeg blev vildt forelsket i hende. Jeg sendte hende roser og flyttede sågar ud til en lille landsby for hendes skyld. Efter vi havde slået op, gik jeg i hæren og blev udsendt til Afghanistan to gange. Det hjalp mig forlade landet og glemme mine sorger lidt.”

Princepessa, 21





”Man møder mange mænd i pornoindustrien. Jeg er åben overfor et rigtigt forhold, og jeg tror ikke, mit arbejde er en hindring – jeg er aldrig blevet afvist, fordi jeg har dyrket sex på film.

”For fire år siden var jeg ulykkeligt forelsket i en fyr. Vi var ikke kærester, og jeg havde ikke været vild med ham så længe, men jeg var desværre ikke den type, han var efter. Jeg havde ikke medvirket i nogen film endnu på daværende tidspunkt, men som pornoskuespiller er det lettere at distrahere sig selv og møde en anden.”

Cat-Coxx, 40





”Jeg var vildt forelsket for fem år siden, jeg fik sågar hans initialer tatoveret på kroppen. Vi var modsætninger – jeg har en mørk humor, hvor han var meget praktisk anlagt og slet ikke særlig sjov. Han havde et normalt job, og i de to år vi var kærester, tog jeg en pause fra pornoen, fordi han ikke ville være sammen med ’den slags pige’, og vi havde også to børn sammen.

”I sidste ende valgte jeg min karriere over ham, og det knuste faktisk mit hjerte. Jeg svor, jeg aldrig ville havne i en situation, hvor jeg følte sådan igen. Mine børn har det fint med mit arbejde, og min nye partner har også lært at leve med det, selv han har et normalt arbejde. Sommetider laver vi amatørvideoer sammen. Han er meget åbensindet.”

Se også: