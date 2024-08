Pornostjerner afslører hemmeligheden bag ekstreme cumshots

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

En fast del af moderne porno er det storslåede skud til sidst – kulminationen på de fleste scener, hvor nogen er smurt ind i sæd. De fleste reklamer for filmene er også billeder af det klistrede øjeblik. Og mange af de ladninger, der bliver fyret ud over forskellige ansigter, virker så voldsomme, at de næsten virker uægte. Det er fordi, de er det.

Lige siden porno kom i magasiner, har fotografer brugt “falsk sæd” for at skabe kunstige scener eller pifte en almindelig omgang lidt op, så de kan lege med udtrykket. Det er bare mere pålideligt end at skulle regne med, at en mandlig skuespiller kan producere den helt rigtige mængde, og ramme hvor han skal, og det betyder også, at en producer kan optage et billede af cumshottet som reklame for filmen enten inden eller efter, at resten af filmen bliver optaget. Nogle fans vil måske mene, at det er forrædderi, mener pornostjernen Alexis Fawx, fordi det gør scenen mindre autentisk, og reklamerer for noget, der slet ikke er med i den endelige film – nogle vil måske se det som en hån mod fantasien. Men i branchen er falske cumshots helt normalt. “Det er ikke noget, jeg tænker over, når det er tid til at skyde scenen, hvor jeg er oversprøjtet med sæd,” siger pornostjernen Lily Lane.

Falske cumshots bliver også brugt i de scener, der ender i filmen. En instruktør kan enten løse det i klipperummet, eller bruge en realistisk dildo med en pumpe indeni, for at få det til at se ud som om en mand kommer i store kaskader, selvom han slet ikke kan komme. Det er en slags sikkerhed for, at man nok skal få filmet den scene, man vil have. Samme metode kan bruges, når der skal filmes en creampie eller andre former for sæd-fetischer.

Udenfor pornobranchen er der også sæd-fetischister, der køber falsk sæd til eget forbrug. Det kan være folk, der gerne vil ejakulere, men som ikke kan, piger som godt kan lide at kneppe andre med dildoer eller mænd, som ikke kan få den op at stå. Og så er der selvfølgelig også et lille marked for dem, der vil lave pranks eller film, som ikke er porno. “Jeg var engang art director for et produktionsselskab, der lavede gyserfilm,” siger pornostjernen Olive Glass. “Der brugte vi falsk blod og sæd hele tiden.”

Pointen er, at falsk sæd faktisk er over det hele. Det bliver også mere og mere populært, siger Sherri Shaulis, der er sexlegetøjs-redaktør for Adult Video News.

Hvis man er interesseret i falsk sæd, så er der masser at vælge imellem. Lige fra meget professionelle produkter til DIY. Ifølge et udbredt rygte på internettet består det meste falske sæd af metylcellulose, som er en klistret gele, der blev brugt i gammeldags glidecreme, visse former for kosmetik og utallige sci-fi-film, hvor klistret gjorde det ud for enten slim eller spyt. Men stort set alle pornoskuespillere, jeg talte med, fortalte, at de brugte ansigtscremen Cetaphil.

“Det ligner sæd fuldstændig, men det smager ikke særlig godt.” siger penismodellen Johnny Sins. Så hvis en pornostjerne er nødt til at have “sæd” i munden i lang tid, bruger producenterne piña colada-mix i stedet for.

Men det er aldrig en god idé at proppe sæbe eller mad op i fissen. Så hvis sæden skal ind i kvinden, findes der glidecreme, som er modificeret til at ligne sæd. For eksempel Cum Lube og Spunk. Max Huhns firma Magic Money Shot masseproducerer en substans de kalder “Kum.” Han mener selv, det er den mest overbevisende falske sæd. Han synes, at de fleste former for glidecremer ligner sæd for lidt, fordi producenterne går mere op i at være en god glidecreme. Han argumenterer for, at hans produkt er det mest overbevisende på markedet, fordi det er blevet testet igen og igen og giver et realistisk cumshot – og samtidig er det helt fint at få i munden. Firmaet sælger også en “autentisk” udgave, der skulle smage af rigtig sæd.

Hun fortæller, at der er godt salg i Kum, og at halvdelen af deres kunder er privatpersoner, hvilket giver mening, fordi både udseendet og smagen er lige hvad sæd-fetischisterne er på jagt efter, da det både er overbevisende og sikkert at bruge.

Hvis du gerne vil lave din egen falske sæd derhjemme, er der næsten uendelige muligheder. Nogle af skuespillerne, jeg talte med, fortalte om instruktører eller fotografer, der måtte finde på en hurtig gør-det-selv-metode, fordi de var løbet tør for Cetaphil og skulle skyde en scene lige nu. På prank-hjemmesiden How to Revenge forklarer de, at man kan bruge æggehvide, yoghurt naturel, vand, majsstivelse og en knivspids salt. På pornohjemmesider er der andre opskrifter baseret på æg eller yoghurt. Nogle peger på vanillecreme, kokosmælk eller modermælkserstatning til kattekillinger. På nettet kan du også finde opskrifter, der tager udgangspunkt i shampoo, creme, mel, talkum, kondenseret mælk og stort set alt andet, der er hvidt eller klistret og kan købes i supermarkedet.

Men der er en vis fare forbundet med dem alle sammen, alt efter hvordan de bruges. Alle former for madvarer eller kosmetik kan skabe store problemer, hvis det kommer et følsomt sted hen, for eksempel øjnene eller skeden. Og nogle af dem er bare ikke særlig overbevisende, hvis man skal tro diverse fora og pornostjerner.

Ligemeget hvad du foretrækker, så er der sikkert en falsk sæd derude, der passer lige til dig. Vi lever i sandhed i en fantastisk tid. En klistret tid.