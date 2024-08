Pornotrenden #FuckAFan er lige præcis det, du forventer

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE UK

I november sidste år ankom Roddy* – der er fodboldfan og selverklæret pornoentusiast – til en lejlighed i London i forbindelse med en noget anderledes date: Et intimt møde med en af sine yndlingspornoskuespillere. Det var ikke et møde, Roddy havde betalt for – ikke direkte i hvert fald – og han er heller ikke professionel pornoskuespiller selv. Han blev inviteret ind af en eneste grund: Han havde vundet i lotteriet.

I pornoens verden er den type oplevelser kendt som #FuckAFan, og det fungerer nogenlunde sådan her: En pornoskuespiller annoncerer via sociale medier en konkurrence, som fans kan købe lodder til og deltage i. Den heldige vinder får lov til at dyrke sex med skuespilleren foran et kamera.

Det er langt fra en ny idé at lave porno på den måde. Hvis man bruger hashtagget som søgeord på en vilkårlig pornosøgemaskine, dukker der masser af videoer op med heldige amatører, der får lov til at ”møde” deres store idoler. En amerikansk instruktør ved navn Jim Powers har sågar lavet en hel film med titlen Fuck A Fan i 2009.

Selv om filmholdet gør deres bedste for at holde illusionen i live, skal man ikke se med ret længe, før de mister deres troværdighed. Det er omtrent lige så sandsynligt, at de mandlige ”fans” i Powers’ film er helt almindelige mennesker, som det er, at den kvindelige hovedrolleindehaver i hans film fra 2007, The Hitchhiker, er en rigtig blaffer på udkig efter et lift.

Efter flere år, hvor rygterne svirrede, blev konceptet pludseligt realiseret. I juni 2018 lancerede den San Diego-baserede pornoskuespiller Gaby Quinteros en #FuckAFan-konkurrence via Twitter. Deltagere blev opfordret til at abonnere på Gabys hjemmeside og derved indgå i en lodtrækning. Siden da har flere amerikanske skuespillere fulgt hendes eksempel.

Nu er trenden også begyndt at dukke op i Storbritannien. Over de sidste par måneder er britiske skuespillere begyndte at udlove lignende præmier i konkurrencer, de påstår, er rigtige.

En anonym pornoskuespiller, jeg har talt med, fortæller, at hun lavede en #FuckAFan-video i november. Som nyt ansigt i branchen var hun i færd med at opbygge sin fanbase, og hun var nysgerrig efter at se, hvad en konkurrence kunne udrette. Lodderne kostede 50 pund (413 kroner), og konkurrencen var begrænset til ti deltagere. Via private beskeder gjorde hun det klart for deltagerne, at de skulle være i good standing med Adultwork, som er en escortplatform, der kører på anmeldelser i stil med Airbnb. En af mændene, som deltog i lodtrækningen, er Roddy, som jeg har talt med via Twitter.

”Jeg blev glad, da jeg fandt ud af, jeg havde vundet,” fortæller han mig i en privat besked. Han forklarer, at han havde fulgt skuespilleren via sociale medier i månedsvis.

Han sendte mig videre til hendes konto på OnlyFans (en slags Snapchat-platform med betalingsservice, hvor følgere modtager eksplicitte billeder fra skuespillere). Her kunne jeg se en optagelse af Roddy, der modtog et blowjob – hans ansigt blev dog ikke vist på filmen.

Da jeg stiller det åbenlyse spørgsmål – var han nervøs foran kameraet? – tog samtalen en interessant drejning. Det viser sig, at det ikke var første gang, Roddy optrådte foran et kamera. Han indrømmer faktisk, at han er lidt af en amatørskuespiller. Ikke desto mindre insisterer han på, at konkurrencen ikke var aftalt spil. Han betalte for sit lod og vandt ved et tilfælde.

Og selv hvis Roddy rent faktisk er havnet der uden snyd, er det, i og med at han har prøvet det før, ikke nødvendigvis helt tilfældigt. For pornoskuespillere har tonsvis af fans online, men det er formodentlig kun en meget lille del af dem, der har lyst til at optræde på film selv.

Sasha Paige

I sidste uge startede Sasha Paige – en Manchester-baseret fetichfilm-producent, der kalder sig selv for en ”shemale escort” – sin første konkurrence, hvor hun tilbyder fans en mulighed for at optræde i en fetichfilm. Hun gør det meget klart i reglerne for konkurrencen, at man skal være villig til at skrive under på, at optagelserne må bruges – vil man være anonym, kan man få en maske over hovedet.

Så er fiktion blevet til virkelighed? Er #FuckAFan blevet virkelighed? Jo mere jeg graver i sagen og taler med både britiske og amerikanske skuespillere, jo mere overbevist føler jeg mig. Det skal dog nævnes, at skuespillerne, jeg har talt med, alle har én ting til fælles: Det er ikke første gang, de sælger sex.

Men det kommer heller ikke som nogen overraskelse. En af de store omvæltninger i pornobranchen har været måden, hvorpå grænsen mellem porno og escortservice er blevet udvisket takket være lovlige onlineplatforme, der tillader skuespillere at kommunikere direkte med individuelle fans og kunder og tjekke deres baggrund på en sikker måde.

Den uskrevne regel bag #FuckAFan lader til at være, at man, når man melder sig til en konkurrence, får man mulighed for at mød sit store pornoidol til billige penge, men at mødet (eller dele af det i hvert fald) til gengæld filmes og markedsføres. Og den ordning lader til at fungere optimalt.

”Jeg tror, mine fans synes, det er frækt at se mig sutte hans pik af,” forklarer skuespilleren, som Roddy var sammen med. Hun fortæller, hun har fået mange anmodninger fra fans, der gerne vil se flere videoer af den type. Over de sidste par måneder er hendes antal af abonnenter steget til over 5.000.

Og ifølge skuespillerne er der ingen tabere i konkurrencerne. Dem, der ikke vinder selve konkurrencen, får til gengæld nyt materiale via OnlyFans. Visse udlover også trøstepræmier (en af Roddys rivaler fik et par af skuespillerens brugte trusser, hvilket er en stor ting, hvis man er nede med den slags).

Og uanset hvad der er aftalt spil, og hvad der er tilfældigt, er #FuckAFan et interessant eksempel på, hvordan internettet har revolutioneret det traditionelle forhold mellem pornoskuespiller og fan. Tidligere var pornoskuespillere uopnåelige fantasiobjekter, men i dag er de mest succesfulde af dem dygtige til at kommunikere direkte med fans. Ligesom for bloggere eller influencere er målet at skabe en atmosfære af tillid og intimitet – og derved selvfølgelig at tjene penge.

Og det lader til at fungere. To andre skuespillere fortalte mig, at deres konkurrencer blev udsolgt på få dage. Andre er blevet opsøgt af venner i branchen, som er ivrige efter at prøve konceptet af. En ting er sikkert: Alle Roddyerne ude i verden har kronede dage.