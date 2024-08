Billeder af chilimasochister, der bliver ved, til de tuder

Denne artikel er oprindeligt udgivet i september 2016 af MUNCHIES Holland.

Jeg kan godt lide stærk mad engang i mellem, men hvis jeg ved et uheld hælder for meget chilisauce på, ender jeg med at bunde mælk med tårer i øjnene resten af aftenen. Ved Dutch Chilli Festival spiser folk gladelig hele chilifrugter af varianten Carolina Reaper og Moruga Scorpion, som var det slik.

Festivalen besøges hvert år af mere end 6.000 gæster og tilbyder verdens stærkeste chilipebre og chilisaucer. Jeg var med for at se folk spise sig vej gennem helvedes hede forgård og for at prøve at forstå masochisterne, hvis selvtortur måles på Scoville-skalaen.

Jan, 64

Alle billeder er taget af skribenten.

MUNCHIES: Hvornår blev du chilifanatiker?

Jan: Det skete faktisk lidt ved et tilfælde. I sin tid dyrkede jeg kaktusser, men i 1985 fik jeg besøg af en pige fra Californien, som havde tabascofrø med. Dengang kunne man ikke rigtig få dem her. Jeg plantede frøene, og det var der, min kærlighed til chilier blomstrede. I dag har jeg ikke flere kaktusser i haven, men nu har jeg noget andet, der stikker.

Hvad er så særligt ved chilipebre?

Det er lidt ligesom at være afhængig af stoffer. Man leder hele tiden efter en vildere rus. Det skal være stærkere og stærkere. Men frugten skal også smage godt, for det handler jo også om at spise god mad.

Får man virkelig sådan et kick af det?

Jeg dyrker selv mine planter og viser dem sommetider frem ved messer. Hvis nogen gør grin med os, får de den stærkeste chilisauce, og så forsvinder smilet hurtigt. For nyligt var der en, der besvimede. Det var faktisk svært at vække ham igen. Jeg advarede ham, men sådan går det jo, når man spiller smart.

Twan, 44

Hvordan begyndte din kærlighedsaffære med chilipebre?

Twan: Det begyndte med min kærlighed til mad selvfølgelig samt en masse besøg på thairestauranter. Det er fedt at lave god mad til vennerne, når man først begynder at tilføje chilipebre til bøfferne på grillen, skal det bare være stærkere og stærkere.

Hvad er den bedste måde at øge sin tolerance på?

Man skal starte blidt og se, hvor meget kroppen kan klare. Det er en langsom proces, hvor man gradvist øger sin tolerance overfor pebrene. På den måde lærer man også smagen og styrken i de forskellige pebre at kende. Det er jo ikke bare stærkt; der er også en dejlig eftersmag. Nogle pebre forårsager en kort følelse af varme i de forreste dele af munden, mens andre bare sætter ild til det hele. Man skal opbygge tolerancen langsomt. Det er ikke sjovt, hvis man skal drikke to liter mælk efter hvert måltid.

Laver du separate portioner til de af dine venner, der ikke kan lide stærk mad?

Ja. Jeg putter altid en masse jalapenos i min salat, men laver også portioner uden. Det er selvfølgelig sjovt at udsætte folk for virkeligt stærke pebre, men det er også lidt ondskabsfuldt.

Sylvia, 27

Hvorfor er du her?

Sylvia: Jeg er fra Indonesien, men har boet her i to år. Jeg voksede op med stærk mad – min familie dyrkede pebre i landsbyen, jeg er fra. I dag skal jeg købe nogle gode chilisaucer og friske pebre.

Hvorfor tror du, folk er så vilde med chilipebre?

De er stærke, og de giver smagsoplevelsen en ekstra dimension, som man ikke rigtig finder andre steder.

Mandie, 22

Dine venner siger, du er en rigtig chilifanatiker. Hvad sker der for det?

Mandie: Jeg er oprindeligt fra Finland, og min far er stor chilifan – han laver og sælger faktisk sin egen chilisauce. Da jeg var lille, sagde han altid: “Smag på tabascoen, så du kan vende dig til den.” I Finland spiser man generelt kedelig IKEA-mad, kødboller og laks, så min far begyndte at spise chilipebre for at gøre tingene lidt mere interessante.

Har du høj tolerance for stærke pebre?

Jeg er lige blevet udfordret ovre ved eb bod, hvor manden sagde, “du tør ikke,” og som datter af en rigtig chilibonde måtte jeg bevise mit værd. Men det var lige i overkanten. Jeg stod og savlede ned i en skraldespand, mens mine venner var ude og lede efter mælk. De sælger ikke mælk i baren. Det er nok fordi, man så bare skal forholde sig til en anden type smerte i munden, der dog reducerer den oprindelige.

Her er ret mange fyre. Er det en mandsdomineret verden?

Ja, det kan man godt sige. Det er ikke et problem. Folk siger tit: “Chilipebre er som kvinder: De smager godt og er stærke, men i sidste ende efterlader de dig kun med tårer.”

Olaf, 38, Siem, 33, og Guus, 34

I har lige købt jeres egne chiliplanter?

Siem: Det her er min nye plante. Den skal hedde Johnny. Det er nemlig en “Ring of Fire”-peber. Jeg ved faktisk ikke, hvor stærk den er, men jeg kunne ikke stå for navnet. Jeg håber bare ikke, jeg får en “ring of fire”, når jeg har spist den, hvis du forstår sådan en. Det handler også om at være sej; at spise sammen med vennerne og se, hvem der kan holde til mest.

Guus: Den værste chilihistorie, jeg har hørt, kommer fra min fætter, som er kok, der engang rørte ved kæresten, efter han havde lavet mad med chili i uden at vaske hænder bagefter. Der var lukket for det varme vand i en uge.

Olaf: At spise stærk mad er en del af Rockabilly-stilen for os. Man drikker for mange øl, får grimme tatoveringer og spiser en masse superstærk mad.

Julie, 35

Her er mange folk i band-t-shirts. Er det punk at spise stærke chilipebre?

Julie: Det er i hvert fald ikke en eller anden street-food festival for sarte sjæle. Chilier er ikke ufarlige. Det gør dem lidt spænende og farlige, så måske er de lidt punk.

Wilbert, 44

Du har lavet din egen sambal oelek. Dyrker du også dine egne pebre?

Wilbert: Jeg har altid været stor fan af stærk mad. Vi bruger tit chili derhjemme, og vi begyndte at plante frøene for sjov. Nu er de blevet til store planter. Man kan ikke spise dem alle på en gang, så jeg er begyndt at lave sambal oelek for at bruge overskuddet.

Guus, 29

Hvordan føles det at have spist den stærkeste burger i hele Holland?

Guus: Det brænder stadigvæk. Jeg var kun med, fordi de manglede folk på scenen, og det virkede som en god ide på daværende tidspunkt. Jeg har aldrig spist noget så stærkt i mit liv før.

Du er godt nok lidt rød omkring munden. Er du okay?

Ens læber svulmer op, og man bliver rød i hele ansigtet, når man spiser så mange pebre. Det brænder stadigvæk i svælget.

Elif, 26

Hvad er det, der er så fedt ved en chilifestival?

Elif: Det er ikke sådan et slapt bymarked, hvor mødre går rundt og spiser smagsprøver sammen med deres døtre. Det er en hårdere scene. Det kan jeg godt lide.

Hvad er det stærkeste, du har spist i dag?

Jeg har lige spist en burger, som faktisk ikke var helt stærk nok. Jeg bad om mere chili. Det fungerer altid fint på en restaurant, men jeg glemte, jeg er til chilifestival, så efter et par bider kunne jeg ikke mere. Jeg blev nødt til at smide den væk.

Har du nogensinde oplevet en rigtig chilikatastrofe?

Min sambo laver tit mad, men det er ofte lidt hasarderet. Engang havde hun købt en masse forskellige saucer og olier og smed det hele i gryden. Efter et par bider lå halvdelen af os på gulvet under middagsbordet, og der var også en, der brækkede sig. Det vidste sig, at hun havde brugt en ekstrastærk chili-olie. Nu stoler vi aldrig på hendes kreationer i køkkenet mere.

Marcello, 34

Hvad har du der?

Marcello: Jeg har købt to chiliplanter til en ven, som godt kan lide stærk mad. Hun har snart fødselsdag, så det virkede som en god gave.

Spiser du selv stærk mad?

Jeg har altid været glad for stærk mad, men nu, hvor jeg har en indisk kæreste, er maden endnu stærkere end nogensinde før. Sjovt nok har jeg højere tolerance, end hun har.

Ann, 38

Har du købt de smykker her?

Ann: Chilipeber-halskæden havde jeg i forvejen, men jeg har været på jagt efter en broche. Jeg kom også på grund af maden og chilisaucerne selvfølgelig, men jeg er her mest for at finde smykker. Jeg er i gang med at lave et burlesk show med mexicansk tema, så det skal jeg bruge dem til.

Mexicansk burlesk show?

Ja. Lidt a la Moulin Rouge, men med mexicansk musik.