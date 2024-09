Portrætter af kvinder hvis børn er blevet myrdet

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Mexico

Hvert år bliver titusindvis af mennesker myrdet i Venezuela, og byen Caracas er ikke kun landets hovedstad men også verdens hovedstad for mord. I 2015 blev der begået næsten 4000 mord i en by med 3 mio. mennesker. Ifølge regeringens officielle tal blev 18.000 mennesker myrdet samme år i hele landet, mens det uafhængige Venezuelan Violence Observatory hævder, at tallet var tættere på 28.000.

Videos by VICE

Mange af de dødsfald var resultatet af røverier, kidnapninger, bandeopgør og indimellem politivold. Siden 2014 har venezuelanerne jævnligt demonstreret imod volden (blandt andre ting, der også plager landet, såsom hyperinflation og korruption). Demonstrationerne ender ofte voldeligt.

Det er rystende at tænke på den statistik, men det er også abstrakt. Derfor besluttede jeg at besøge nogle af de venezuelanske mødre, hvis børn er blevet myrdet. De fortalte mig om deres tab, mens jeg fotograferede dem i deres hjem.

ALBIS

Albis Hernández er mor til 17-årige Esteban, som var studerende. Han blev skudt og dræbt af en politibetjent. Esteban sad bag på sin vens knallert på vej hjem fra skole, og de var begge iført skoleuniform.

Mens de kørte hjemad, kom nyheden ud om et bageri i kvarteret, der var blevet røvet. Ejeren fortalte politiet, at tyvene var to unge drenge. Da nogle betjente råbte til drengene, at de skulle standse knallerten, blev Estebans ven bange og kørte videre. En af betjentene affyrede sin pistol og ramte Esteban i ryggen. Han døde på stedet. Ejeren af bageriet bekræftede senere, at Esteban og hans ven ikke var gerningsmændene bag røveriet.

CONSUELO

Richard Alexander døde af skud i hovedet, mens han var på vej i supermarkedet. Hans mor Consuelo Palacios har ingen idé om, hvorfor hendes søn blev myrdet.

Det eneste, hun ved, er, at et par mænd angreb ham med baseballbat, og at kampen endte med et skud – eller måske to, det ved hun ikke. Hans lig blev fundet to dage senere på et øde område tæt på supermarkedet.

GLORIA

Da han var ni år gammel, blev Omar fanget i krydsilden i en skudepisode, mens han var på vej hjem fra skole. Hans familie bor i et af de farligste kvarterer i byen Petare, hvor tungt bevæbnede teenage-bandemedlemmer laver reglerne.

Omar og hans mor var bare på vej ud af skolebussen i samme øjeblik som et skudopgør startede mellem banderne. Gloria havde Omar i hånden og kunne mærke sin søns vægt falde til jorden. Han blev ramt i hovedet af et tilfældigt skud.

MARÍA DEL CARMEN

María del Carmens sønner blev myrdet af en bande i området, hvor de boede sammen med deres mor. Nu hænger billederne af dem på væggen i hendes nye hus – hun flyttede væk fra sit gamle kvarter, efter bandemedlemmerne truede med at dræbe hendes tredje søn.

Hun fortæller, at hendes sønner ikke var involveret i noget ulovligt – men at de bare var på vej væk fra området, da de blev stoppet. Nu opfostrer hun en af sine myrdede sønners datter.

MARÍA HELENA

Tre af María Helenas børn og en af hendes nevøer er blevet myrdet. Hendes søn Wilmer blev skudt i hovedet som 39-årig, mens han steg af en bus. Han blev fanget i krydsilden mellem to rivaliserende bander. Det samme skete for hendes 20-årige søn Yender – han blev skudt tre gange og døde på hospitalet tre dage senere.

Da hendes datter Eliana var 12 år, blev hun skudt i hovedet og døde på dørtærsklen til deres hus. María Helenas nevø, Erasmus døde som 20-årig af et tilfældigt skud.

OLGA

Julián Julián, med kælenavnet JJ, blev dræbt, da hans bil blev stjålet. Hans mor Olga fortæller, at JJ var “en af de gode”. Han var succesfuld dyrlæge fra Barquisimeto og døde som 29-årig.

En dag ved frokosttid gik han ud for at købe mad. På vej tilbage til sin bil så han en mand komme imod sig med en pistol i hånden. Manden prøvede at stjæle hans bil, men JJ lavede en gestus, som manden ikke kunne lide, så han skød JJ fem gange. Morderen flygtede fra stedet, men tog ikke bilen.

YNGRIS

Yngris’ søn William blev myrdet til en gadefest af en mand, som Yngris er sikker på, er kæresten til en berømt venezuelansk model.

William forsøgte at afbryde en slåskamp mellem morderen og en af hans venner og blev dræbt for det. Den mistænkte morder forlod landet og er aldrig blevet fanget.

JENETH

Jeneths søn Bassil blev et ikon for protesterne i Venezuela i 2014, der bundede i regeringens manglende indgriben over for vold og hyperinflation. Under en af de protester, den 12. februar, blev Bassil ramt af et af politiets skud og døde i centrum af Caracas.

Jenet vidste ikke, at hendes søn var død, indtil nogle timer efter, hvilket gav internationale overskrifter.

CARMEN

Under anti-vold og anti-regeringsprotesterne i San Christóbal i februar 2014 blev Carmens søn Jimmi vargas ramt af gummikugler og tåregas, hvilket gjorde, at han faldt ned fra taget af den bygning, han stod på. Han døde senere af faldet – men mens han lå på jorden og stadig var i live, blev der fortsat affyret gummikugler mod ham.

Det sidste, Carmen hørte fra sin søn, var en sms, hvor han skrev: “Vil du lave en sandwich til mig? Jeg er på vej hjem.”