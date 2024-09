Portrætter af de iranske demonstranter, der syede deres munde sammen ved den græsk-makedonske grænse

Denne artikel er oprindeligt publiceret af VICE Grækenland.



Sidste lørdag samledes omkring 1300 flygtninge i byen Idomeni – der ligger på den græske side ved den græsk-makedonske grænse – for at demonstrere mod de makedonske myndigheders beslutning om at afvise flygtninge, der ikke kommer fra krigszoner som Syrien, Afghanistan og Irak.

Demonstranterne fortsatte over weekenden, og om mandagen påbegyndte mindst ti iranere en sultestrejke ved at sy deres munde sammen og sætte sig på i en række foran det fremmødte makedonske politi. I skrivende stund får demonstrationen stadig mere momentum, hvilket har resulteret i en flaskehalssituation ved grænsen.

