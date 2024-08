Primavera Sounds 2018-lineup bringer skam over resten af Europas festivaler

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK og bringes her med bidrag af Noisey Danmark

Desværre, for andre festivaler, har Barcelonas Primavera Sound lige offentliggjort deres 2018-lineup og dermed potentielt gjort sig til den kommende sommers mest gruppe-WhatsApp’ede destination for musikfans. Før vi går videre, lader jeg det lige tale for sig selv:

OK, lad os så se. Her, med stor skrift, har vi motherfucking Björk ved siden af Nick Cave, på hvad der virkelig lader til at være en ekstremt ~Legends Only~ torsdag aften. De bliver efterfulgt af The National og Migos om fredagen (for mig er det her fremragende bookingarbejde fra Primaveras side og også et eksempel på, hvordan de formår at få en festival med en million forskellige genrer til at fungere uden at holde nogle fangrupper udenfor).

For at runde det hele af bliver lørdagen et mash-up brag af Lorde, A$AP Rocky, Palms Trax (som du måske husker fra den længste kø, nogen nogensinde har stået i uden for Jolene, da han lagde Kødbyen ned tilbage i november) bundet sammen af en optræden fra Alex Turner og Arctic Monkeys.

Men kvaliteten er ikke forbeholdt store navne: med lidt mindre skrifttype finder vi multi-genre guld i form af Arca, Jorja Smith, Superorganism, Abra, Mount Kimbie, The Internet, og Jay Som – og Primaveras evigt-solide udbud af elektronisk musik skuffer heller ikke i år med en særlig Four Tet-kurateret sektion, et seks timer langt sæt fra Floating Points og en masse andet frås til tramperne.

Primavera 2018 har også en fin kønsfordeling med god plads til et væld af kvindelige artister og bands på sine scener (Fever Ray, Chvrches, Haim, Charlotte Gainsbourg, The Breeders, Lorde, og Beach House, blandt andre). Det burde ikke rigtig være nødvendigt at fremhæve det, men det er desværre sjældent, at kvinder får den plads, de har fortjent på festivalplakater, og derfor er det værd at sætte pris på, når det sker.

Anyway, nu hvor du formentligt sidder og fråder om munden, mens du forsøger at foretage indviklede beregninger om din hypotetiske, fremtidige sommer-økonomi (hvis du ikke har en Ticketmaster-fane åben lige nu, hvad laver du så overhovedet med dit liv?) er alt, hvad du har brug for at vide, at Primavera Sound 201 finder sted i Barcelonas Parc del Fòrum fra den 30. maj til den 2. juni.

Det er ikke Eminem og Cardi, men du kan sagtens nå det hele. Ses nede foran.