Punkere på tunede cykler med lanser

Når voksne drengerøve får lov til at lege med gamle cykler og svejseapparater, så får man Berlin Bike Wars. Kampene udspiller sig hvert år i maj til Carnival of Subculture i Kreuzberg i Berlin.

28-årige Sev er en af medstifterne af Bike Wars. Hollænderen er professionel svejser og har i fire år i træk spredt kærlig frygt, rædsel og blå mærker med sin monstercykel, Pink Assassin. Jeg tog en snak med ham om de mange måder, Berlins cyklende punkere forsøger at udslette hinanden på.

VICE: Hvad er Bike Wars egentlig?

Sev: The Bike Wars er en konkurrence. Du bygger din egen cykel og tester så, hvor godt du har bygget den ved at forsøge at køre ind i andre hjemmelavede cykler. Det er ligesom Destruction Derby – bare med cykler.

Hvad er reglerne?

Der er forskellige regler i de forskellige kategorier: Først er der Two-Wheel Battle, som er med de normale tohjulede cykler. Man kan gøre alt det man vil med cyklen, bortset fra at den stadig kun må have to hjul, den skal være drevet af to pedaler, der må kun være én rytter per cykel, og rytterne må ikke bruge våben. Men derfra er det alle mod alle.

Den anden kategori hedder Tall Bike Jousting. To personer kæmper mod hinanden på høje cykler, og så skal man forsøge at skubbe den anden af cyklen med en lanse. Den tredje kategori er Big Machines. Der er ikke rigtig nogen regler – bortset fra at cyklerne skal være pedaldrevne. Man skal forsøge at ødelægge de andre cykler uden at rytterne kommer til skade.

Er det farligt?

Der er altid nogle småskader, men heldigvis er der ikke sket noget alvorligt endnu. Det er en meget krævende sport. Deltagerne er så ømme bagefter, at de er nødt til at blive i sengen i flere dage.





Hvornår startede det?

Den første Bike Wars i Berlin fandt sted i 2006, men de har gjort det i New York og København meget længere.

Er der nogen dybere mening med det hele?

Kom, byg, ødelæg. Ideen er at gøre sig virkelig umage for at bygge noget virkeligt smukt, men som man ikke er bange for at miste. Der er nærmest en dyb zen-følelse over det, men det er også bare meningen, at det bare skal se vildt ud.