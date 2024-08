Pushere fortæller, hvad de sælger til folk, der læser til eksamen

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Lige meget om du er mønsterelev eller super-slacker, så er eksamenstiden altid et åbent sår i kalenderen. Hvis du er en af de stakler, som har valgt at læse matematik eller til ingeniør, så er der gode odds for, at du kommer til at stresse som en sindssyg, når du læser op (det skal så selvfølgelig opvejes mod de fede lønsedler, du kan forvente i dit arbejdsliv!) Men hvis du læser socialvidenskab eller humaniora, så er du sikkert typen, der trækker alting ud i en evighed og altid brokker dig over studieadministrationen, og du kan formodentlig regne med et solidt syvtal lige meget, hvor lidt du læser op (til gengæld kommer du heller aldrig til at tjene en øre, når du er færdig).

Videos by VICE

Selv om vi alle er enige om, at eksamen er nedtur, især fordi arbejdsgivere ude i virkeligheden generelt er pisseligeglade med, om du fik 12 i dit speciale om moderne dans, så har vi alle forskellige måder at takle den stress, der hænger uløseligt sammen med eksamensperioden. Nogle studerende er gode til at fokusere og få gode karakterer. Hører man til den gruppe, er man enten typen, der har en høj arbejdsmoral eller typen, der bukker under for presset og køber en røvfuld ADHD-medicin hvert forår. Der findes også folk, som er fløjtende ligeglade med, hvor deres lomepenge havner, og som bare vil have det for vildt, når eksamen engang er overstået.

For at få bedre indblik i hvordan canadiske studerende overlever deres eksaminer, har vi talt med pushere rundt omkring i landet for at finde ud af, hvad de stressramte skolebørn typisk bruger deres penge på.

Jones, 25, Toronto

Oplever størst efterspørgsel på: Vyvanse/Concerta

VICE: Hvor længe har du solgt stoffer til studerende?

Jones: Gennem de sidste fire års tid. Jeg begyndte i mit sidste år på universitetet – min egen pusher havde brug for hjælp med at sælge sine varer, så jeg trådte til efter at have været kunde i lang tid. Efter jeg selv blev færdig, besluttede jeg mig for at starte op selv for at tjene lidt lommepenge, men hvis jeg skal være ærlig, så er det min hovedindtægtskilde lige nu.

Hvad sælger du mest af til studerende, når de ikke går til eksamen?

Pot. Masser af pot. Jeg sælger som regel for 920 dollars pot om ugen, men så har jeg også forespørgsler på lidt mere eksotiske ting indimellem.

Når du siger eksotiske ting, mener du så hårde stoffer?

Jeg mener coke og mdma, men jeg holder det på et minimum, fordi der allerede er folk, der dækker det marked, og man skal passe på med ikke at træde dem over tæerne. Politiet bliver også mere opmærksomme på en, når man sælger den slags. Det er langt værre at blive taget med 30-40 gram pulver end med et par poser pot.

Du har nævnt, at du sælger en del amfetamin i eksamensperioden.

Jeps. De studerende vil have noget, så de kan koncentrere sig, og jeg tror ærligt talt ikke, at mange folk forstår, at de har angstproblemer eller ADHD. De har ofte sikkert brug for medicinen i virkeligheden, men de vil ikke opsøge lægehjælp af den ene eller anden grund, og så er det mere socialt acceptabelt bare at købe det fra en fyr som mig.

Hvor store mængder køber folk typisk?

Omkring en fire-fem kapsler – folk har brug for dem, når de har eksaminer hver dag eller skal arbejde intenst på et afgangsprojekt, hvor de ikke vil distraheres. Det koster cirka 55 dollars, måske lidt mindre, hvis de får vennerabat.

Lindsay, 24, Vancouver

Oplever størst efterspørgsel på: Pot

VICE: Vancouver er Canadas pothovedstad. Hvorfor tror du, de fleste studerende køber pot af dig?

Lindsay: Det er helt afgjort det mindst seriøse rusmiddel, man kan købe, og det påvirker folk forskelligt. Nogle mennesker bliver bedre til at koncentrere sig; andre har bare brug for at stresse af. Det er paradoksalt. Der er så meget stress omkring eksamen, at man har brug for at høvle kanterne lidt af, men på den anden side har man også brug for de kanter for at klare sig godt til eksamen.

Sælger du mere pot i eksamensperioden?

Jeg har ikke lagt mærke til, om efterspørgslen tager til i en bestemt periode, men jeg kender helt sikkert studerende, der kun køber stoffer og pot under eksamensforberedelserne. Det er også en måde at belønne sig selv på. Sådan lidt, godt klaret, du har overkommet alt det lort i skolen.

Du er selv studerende. Hvor meget pot ryger du?

Ikke så meget. Jeg ryger ikke af mit eget lager, og jeg kan bedst lide at have kontrol over mig selv. Jeg tager ikke særligt mange stoffer generelt.

Det lyder underligt. Du lyder lidt som en rigtig forretningskvinde.

Jeg læser også økonomi, så det passer meget godt.

Kiefer, 23, Calgary

Oplever mest efterspørgsel på: Smertestillende medicin

VICE: Hvorfor smertestillende?

Kiefer: Det har altid været populært her. Hvis man tager en oxycontin inden forelæsningen, får man en rigtig dejlig dag.

Fair nok. Tror du, studerende misbruger det? Smertestillende medicin er måske ikke noget, man skal eksperimentere for meget med.

Jeg har aldrig været bekymret for det, slet ikke med mit klientel. Jeg sælger jo ikke heroin eller sådan noget, det er bare piller, som folk tager og spacer ud på. Det er bare til hygge.

Nu er det ikke, fordi jeg vil skændes, men opiater er stort set det samme lige meget, hvilken variant de kommer i. Bruger du det selv?

Konstant. Jeg sælger faktisk kun ting, jeg selv får på recept, og medicin jeg har et overskud af. Lægerne udskriver recepter på medicin, som var det slik.

Du har tidligere fortalt mig, du fik recept på medicin, fordi du var kommet til skade, men du har ikke brug for det længere. Bekymrer du over, om du misbruger dem uden grund?

Engang i mellem. Jeg er også bare ung, og jeg har sikkert meget at lære endnu. Jeg har ikke oplevet abstinenser eller noget i den retning. Jeg tager så lav en dosis, at jeg højest bliver lidt irriteret, når jeg ikke er høj. En dag holder jeg også helt op, men indtil videre påvirker det mig ikke negativt.

Skal du selv til eksamen i år?

Jeg har tre eksaminer, men de er rimeligt lige til. Jeg stresser ikke over det.

Filipe, 20, Montreal

Oplever mest efterspørgsel på: Kokain

VICE: Coke til eksamen? Seriøst?

Filipe: Nej, ikke til eksamen! Montreal er en party-by. Det er helt klart til at feste.

Coke er dyrt, især hvis man er studerende. Hvor meget sælger du i gennemsnit til dine kunder?

Som oftest et halvt til et helt gram. Folk prøver altid at splejse med deres venner eller også kommer de i store grupper. Jeg er ret flink, fordi min forretning kører godt – jeg tjener cirka 1.150 dollars om ugen og har fuldtidsarbejde ved siden af. Jeg kan ikke klage.

Har du kunder, som er studerende og køber det i eksamensperioden – før eller efter? Sådan, faste kunder?

Mmm-hm. En masse party piger og club-bros – promoter typer, der er ude at feste hver aften. Jeg er før blevet tilbudt sex og andre ting for stoffer, men det synes jeg er klamt. Jeg har ikke problemer med at score, og jeg bryder mig ikke om tanken, om at folk sælger mig deres kroppe for stoffer. Det er usselt. Jeg gør det bare for sjov, for venner og for at tjene lidt ekstra. Jeg er ikke Freeway Ricky!

Hvor meget coke tager du selv?

Jeg tager ikke coke. Jeg er straight edge!

Chauncey, 21, Edmonton

Oplever størst efterspørgsel på: Pot, amfetamin

VICE: Hvad tjener du mest på: ADHD-medicin eller pot?

Chauncey: Det afhænger af forskellige faktorer. Jeg pusher forskellige ting året rundt, men under eksamen kører jeg ret hårdt på med amfetamin, fordi de fleste gerne vil have det med, hvis de i forvejen køber pot fra mig. ’Hey, her er det gram, du bad om’. Jeg smider tre piller med i posen for 30 dollars. De fleste prøver dem, og så vil de gerne have flere senere, så jeg ender med at være heldig og tjene 75-115 dollars ekstra på noget, kunderne ikke vidste, de ville have, før de prøvede det gennem mig.

Hvordan finder du nye kunder? Du pusher på fuld tid (Chauncey påstår, at han tjener 1.500 dollars om ugen på pot), du må have et system.

Det er meget lettere, når man selv går i skole. Man begynder at sælge til folk, man stoler på i skolen, og så kommer ens kontaktoplysninger i cirkulation. Så får man sms’er fra folk, der siger, de har hørt om en, og at de gerne vil have lidt af dit eller dat. Så begynder man at gå til fester, og så sælger man der. Så går der ikke længe, før folk er trygge ved dig. Man skal fremstå som en flink person. Folk gider ikke køber stoffer af en eller anden bums.

Tager du selv af dine stoffer omkring eksamen?

Jeg ryger meget pot. Det holder mig klar i hovedet og koncentreret, om det jeg laver. Det gør mig også ambitiøs i forhold til forretningen. Jeg er studerende, så jeg tjener ikke noget ved siden af. Det er det helt perfekte tidspunkt at sælge på, men jeg skal også være opmærksom på at få gode karakterer. Jeg gider ikke gøre det her til min karriere på længere sigt. Jeg læser rigtig meget og går til timer, når jeg ikke sælger.

Shawna, 28, Halifax

Oplever størst efterspørgsel på: MDMA, smertestillende medicin

VICE: Hvordan vil du beskrive den gennemsnitlige studerendes stofvaner i Halifax?

Shawna: Folk ryger rigtig meget pot. Det er sådan lidt fællesnævneren. Jeg boede i sin tid i Toronto, og folk har det med at kede sig mere herude. Der bliver taget rigtig mange hårde stoffer til fester. De fleste unge tager MDMA eller coke eller smertestillende medicin.

Hvad tog du selv, da du studerede?

Jeg røg en masse hash og tog lidt coke i weekenden. Jeg var rigtig glad for vin, så jeg drak nok mere. Nu er jeg lidt ældre og ovre den fase.

Hvorfor tror du, folk køber molly og smertestillende piller i eksamenstiden?

De bruger det, når de fester. Jeg tror ikke, folk tager sig selv så seriøst heroppe. Det handler om at gå amok til fester, og hvad der ellers skal ske, når festen lukker ned. Hvis du tager studierne alvorligt, så er der heller ikke meget, der kan distrahere dig herude.

Fortæller studerende dig nogensinde, hvorfor de køber stoffer?

Nogle af dem lægger kortene på bordet. De studerende vil altid udgøre min største kundekreds, fordi deres liv handler om at prioritere ting i den rette rækkefølge, og det kan stoffer hjælpe med. Hvis man kan sove lidt længere, fordi man tager nogle stoffer, hvorfor så ikke gøre det? Hvis man kan slippe af med al stressen fra skolearbejdet ved at sniffe et par baner, hvorfor fanden skulle man så ikke gøre det?