Pussy Riot udgiver “Track About a Good Cop” i kølvandet på VM-protest

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Pussy Riot har udgivet en ny sang, “Track About a Good Cop.” Videoen, som du kan se øverst på siden (vær opmærksom på, at videoen altså indeholder mange kraftigt flimrende lys), blev udgivet i går, en dag efter nyheden kom frem om, at fire af punkaktivistgruppens medlemmer – Veronika Nikulshina, Olga Kuracheva, Olga Pakhtusova, og Petya Verzilov – var blevet fængslet i 15 dage for at storme ind på banen under VM-finalen på Luzhniki Stadion i Moskva i søndags.

Videos by VICE

Selve tracket svæver et sted mellem ekstatisk, hviskende klub-pop og små hakkende elektroniske udbrud. Teksterne afspejler den utopiske tankegang som de udtalelser, der ledsagede søndagens protestaktion, lånt fra Dmitri Prigovs koncept om den Himmelske Politimand. // Girls and Boys / Sugary streets / Cops are kissing under the clouds // står der i en oversættelse, som man kan læse nederst på siden. // Me and the cop / Me and the cop / We’ve turned from enemies into a duo //.

Se videoen til “Track About a Good Cop” øverst på siden.