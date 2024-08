Rå mælk direkte fra yveret er Mexicos bedste tømmermændskur

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA.

Hvis du er typen, der står op ved daggry efter en stor aften i byen, så finder du den perfekte tømmermandskur i den mexicanske delstat Jalisco. Det drejer sig om en pajarete, der er en white russian-agtig blanding, der burde kvikke selv den svageste sjæl op.

Pajarete er lavet med friskmalet rå mælk, også kendt som leche bronca, som der heldigvis er rigeligt af i Jalisco. Udover denne ernæringsbombe er drinken fyldt med ingredienser, som nok skal kurere din sløvhed efter en lang weekend.

Du starter med chocomil, som er et kakaomælkspulver, der ifølge den mexicanske journalist Liz Quan Kiu har tradition for at booste energiniveauer. Derudover skal du bruge alkohol lavet på sukkerrør, kaffepulver og sukker. Og når det skal være rigtig fancy pifter man sin pajarete op med alt fra kanel til honning og knust mazapan–slik.

Men hvis mælk nu er den vigtigste ingrediens, hvorfor kan du ikke bare kaste en pajarete sammen hjemme i køkkenet, så du sparer en tur hele vejen til en mexicansk bondegård? Det er fordi, den rå leche bronca er den magiske ingrediens.

“Jo mere skum det får, jo bedre smager det. Den eneste måde, du kan opnå den helt rigtige konsistens, er med friskmalket mælk,” siger Pau Cervantes, som er en erfaren pajarete-connoisseur. Udover den magiske ingrediens handler det altså bare om at komme ud af fjerene og konfrontere verden, og så har du lindring for sjælen.

Og så er det bare en bonus, at du kan forvandle din pajarete til en varm milkshake, alkoholisk kakomælk eller en skummende cappuccino, alt efter hvad du hælder i.

VIDEO: MUNCHIES Guide to Mexico: Toluca

For at få den helt autentiske oplevelse skal pajarete skænkes i et plastkrus eller i en lerskål. Cervantes husker, hvordan han som barn ikke var synderligt imponeret over ritualet. Han skulle “snakke med gamle señores og señoras, som jeg ikke kendte, og drikke friskmalet mælk, som lugtede af kolort. For mig var det på ingen måde cool.” Men i dag er det sociale aspekt lige så stor en del af oplevelsen for Cervantes.

Og det er på ingen måde dyrt. Pajarete bliver solgt ved vejkanten for en “næsten symbolsk” pris på 20 pesos (cirka 6,50 kroner), hvis ikke det bliver delt ud gratis til dem, der kommer forbi.

Måske er det fordi, det handler om meget mere end en drik. Pajarete er en begivenhed, som forener folk omkring en morgentåge af sprut, snak og samværd, mens man deler historier – og snacks – med hinanden. Ifølge Quan Kiu er højtiden for pajarete mellem 6 og 10 om formiddagen, og Cervantes siger, at “når man er omringet af natur, mennesker og humor, skal man nok komme i form”. Også selvom klokken er lort om morgenen.

Det lyder altsammen meget uskyldigt, men du skal nyde mælkedrikken med måde og respekt, siger Cervantes: “Efter en enkelt får du det meget bedre, men drikker man flere, bliver man fuld og ender sikkert med at skide i bukserne af alt det friske rå mælk.”