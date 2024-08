‘Råt vand’ er en dyr trend, som kun er for dig, der elsker diarré

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA.

For to år siden havde Alex Jones, manden bag Infowars, et berømt sammenbrud for åben skærm over den såkaldte ‘gay bomb’, som den amerikanske befolkning skulle udsættes for. “Hvad tror du, vores drikkevand er? Det er en homobombe, venner,” råbte Jones, mens øjnene svulmede. “JEG BRYDER MIG IKKE OM, AT DE HÆLDER KEMIKALIER I VANDET, SOM GØR FRØERNE HOMOSEKSUELLE! KAN I FORSTÅ DET?”

Videos by VICE

Nej, det kan vi faktisk ikke, Alex. Men en teori, som virker vanvittig, når den kommer fra en arrig konspirationsteoretiker med knyttede næver bag et skrivebord, er åbenbart et helt legitimt argument, når det kommer fra en bums i Silicon Valley.

Ifølge en fantastisk artikel i New York Times er det i visse dele af Californien blevet super moderne at købe “råt vand”. Altså vand som ikke er blevet filtreret, behandlet eller steriliseret på nogen måde. Det kommer på flaske direkte fra den naturlige kilde, og det skulle ifølge tilhængerne give vandet en bedre “følelse i munden”, gøre det mere læskende (på uforklarlig vis), og lade de “naturlige probiotika” trives. Videnskaben er noget mindre imponeret og siger, at det eneste, du får ud af råt vand, er diarré.

Et af de nystartede firmaer, som render rundt og sælger kolera på flaskeform, er Live Water, som tager cirka 230 kroner for en dunk med ti liter (Business Insider fortæller, at siden historien var i New York Times, er prisen steget til næsten 400 kroner). “Vand fra hanen? Det er det samme som toiletvand med rester af p-piller i,” siger grundlæggeren af Live Water, Mukhande Singh, til New York Times. “Der er kloramin i, og så tilsætter de også fluor. Bare kald mig konspirationsteoretiker, men det er et stof, som bruges til at styre vores hjerner, og det har ingen effekt på vores tandhygiejne.”

https://www.youtube.com/watch?v=ds9Do2p60MQ

Okay, vi vil i hvert fald ikke ikke kalde ham konspirationsteoretiker. Singh, der engang hed Christopher Sanborn, siger, at hans vand holder sig frisk i “en månecyklus”, før det bliver grønt, fordi det ikke er det “døde vand”, som vi er vant til. I en surrealistisk reklamevideo for Live Water kommer han med en række bizarre påstande om sit skov-vand – som blandt andet har gjort, at hans nabo igen kan amme sit barn.

“Første gang, jeg drak friskt, levende kildevand, blev hele min krop fyldt af energi og en fredfuld følelse,” siger Singh i videoen. (Videnskaben peger på, at det nok var dyrelort, der gjorde det.) Det amerikanske center for sygdomskontrol har skrevet en anbefaling til folk, som vandrer i naturen, og som kunne finde på at drikke vand fra en naturlig kilde. Der står, at med mindre vandet har været kogt i mindst et minut, kan det indeholde protozoer, bakterier og viruser – herunder hepatitis, meningitis og giardisis – som stammer fra afføring.

If you need an ad for your raw water business I have some great old-timey graphics. pic.twitter.com/Wz1Bb6S42n — John Coulthart (@johncoulthart) January 2, 2018

The great thing about raw water though is that at least Giardia lambia is like the cutest bacteria ever!

So at least when you inevitably fall ill you'll know that you've given this cute little guy a home. pic.twitter.com/9iQUzbLLoE — Ash (@hypest_ash) January 3, 2018

Med mindre du er faret vild på din vandretur og ikke har planlagt din tur ordentligt, så er der ikke mange gode grunde til at drikke fra en bæk, der sikkert indeholder minimum én død rotte. I de fleste tilfælde er vand fra hanen og vand fra flasker helt fint – faktisk er det en helt bestemt slags fint, som er voldsomt reguleret.

Der er utallige regler om, hvilke stoffer vand må og ikke må indeholde, og myndighederne har mulighed for at komme på besøg de steder, hvor vandet bliver hældt på flaske. Live Water derimod bliver leveret af en fyr med et sporadisk skæg, der selv står for at regulere sit “co2-neutrale leveringssystem”.

“Der er noget smukt ved de ting, som vi har glemt,” siger en robotagtig stemme i Live Water-videoen. Desværre er det dysenteri, firmaet har glemt alt om. “De sygdomme, vi fik fra urenset vand, og som slog vores bedsteforældre ihjel, er fuldkommen glemte,” siger ernæringsekspert Bill Marler til Business Insider. “Og det er fint, indtil en eller anden 10-årig pige dør en smertefuld død af kolera i Montecito i Californien.”

Held og lykke, Mukhande. Forhåbentlig har du rigeligt med råt toiletpapir lige ved hånden.