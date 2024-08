Racistisk porno er populært, og det afslører flere problemer i vores samfund

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Ifølge et sagsanlæg skulle instruktør James Camp i juli 2017 angiveligt ved to lejligheder have spurgt pornoskuespilleren Moe the Monster, om han ville acceptere, at hans hvide medskuespiller, Ryan Conner, kaldte ham n****r under optagelsen af en scene. Camp fortalte efter sigende Moe, at fans ville synes om at høre ordet brugt i forbindelse med scenen, og at Conner var okay med at bruge det.

Videos by VICE

Moe siger, at han sagde nej begge gange.

Og alligevel kan man i videoen, som senere blev uploadet til Dogfart.com, høre Conner – som ifølge Moe var til stede ved begge føromtalte lejligheder – under moneyshottet sige: ”Giv mig den n****r-sperm.”

Moe the Monster sagsøgte i maj James Camp og DF Productions Inc., som er firmaet bag produktionen og udgivelsen af videoen, for bedrageri, uagtsomhed og racistisk chikane. ”Jeg har lavet over 50 scener for det selskab,” udtaler Moe til New York Daily News. ”Jeg var en af deres største stjerner i lang tid. Og jeg taler altid åbent om racisme. Det var en fornærmelse, at de overhovedet kunne finde på at spørge. At de i sidste ende gjorde det uden samtykke, gør ondt. Det føles som en sammensværgelse.”

DF Productions’ Dogfart Network specialiserer sig i ”interracial”-porno, der ifølge industriens egen definition indebærer sex mellem en sort mand og en hvid kvinde. Det er en genre, der ofte med overlæg portrætterer sorte mænd i et stereotypisk og fordomsfuldt lys. I sagsanlægget karakteriserer Moe DF Productions som et firma, der ”går efter racistiske seere og lokker dem til at betale DFP for muligheden for at se racistiske pornofilm.”

Hverken DF Productions eller Connor har svaret på henvendelser, og det var heller ikke muligt at få en kommentar fra James Camp.

Hvis Moes beskyldninger holder vand, handler sagen ikke kun om mangel på samtykke. Den er også et klokkeklart eksempel på, at pornoen er et rum, hvor det er socialt acceptabelt at udspille racistiske, hvide fantasier med sorte kroppe som sagesløse aktører – og konsekvenserne kan være meget håndgribelige.

Pornoen eksisterer i en verden, hvor de gængse sociale regler er ophævet. Såfremt der er samtykke om det, så har adfærd, der ellers vurderes som ”uacceptabel” (for eksempel sadomasochisme, brugen af N-ordet og så videre), lov til at eksistere der – det retfærdiggøres i sexpositivitetens navn og begærets og tiltrækningens mystiske natur. Fordi seksuelle tilbøjeligheder ofte opstår gennem vores dybeste usikkerheder, frygt, selv traumer, dikterer logikken, at man ikke kan dømme nogen handlinger moralsk i den sammenhæng – hverken skabernes, aktørernes eller forbrugernes.

Den påståede overtrædelse i nærværende sag afslører faren ved at skabe vakuumagtige rum, som afviser politisering og kritik. Den viser, hvor lidt der skal til for at bryde skillevæggen mellem seksuel fantasi og racistisk aggression i virkeligheden. Det er et kollaps mellem kategorier, der påpeger, at vi bliver nødt til at forholde os til porno, som vi forholder os til alle kulturens øvrige produkter og racetænkning generelt. Det er kulturelle rum, som er nært forbundet og afspejler hinanden.

Videoen med Moe og Conner blev udgivet som del af Dogfarts Cuckold Sessions-serie – der lader til specifikt at henvende sig til et publikum bestående af hvide mænd. En officiel beskrivelse af kanalen lyder: ”Hvad gør du, hvis du ikke kan give din kvinde det, hun har brug for? Du ringer efter en sort hingst med en 28 centimeter lang pik, som knepper hende, mens du ser på!”

Indenfor porno dækker ”cuckold”-betegnelsen over en genre af porno, hvor mænd ser til, mens deres kvindelige partnere har sex med andre mænd. Interracial cuckold-porno, som den Dogfart producerer, er af en langt mere dyster karakter, hvor sexscenerne ofte tager form af voldtægtsfantasier med adskillige sorte mænd og én hvid kvinde. Sexscenerne udspiller sig på mange forskellige måder, og de hvide kvinder antager forskellige karakterer. Nogle kommer med hånende kommentarer eller er direkte overkarikerede ”snow bunnys”, hvis appetit på sorte mænd er bundløs. Andre er klassiske pornokarakterer som den uskyldige jomfru eller naboens datter, mens andre igen ligger et sted imellem.

I en af Cuckold Sessions-videoerne tilbyder den hvide, mandlige partner til en ængstelig og uskyldigtudseende blondine, spillet af Lily Rader, kvinden til en sort mand for at komme i hans favør. Da det bliver tid til at overdrage hende, åbner en garagedør sig og fire maskerede sorte mænd venter indenfor. Partnerens ”ven” haler hende ind i garagen ved håret, og mens partneren ser til og kommer med opmuntrende bemærkninger, har hun samleje med alle fem sorte mænd. I flere lignende videoer panorerer kameraet over på den hvide partner, som enten onanerer eller ser til med en ængstelig mine – lige meget hvad, så styrer den hvide mands blik fortsat akten.

Interracial cuckolding-genren puster nyt liv i den klicheprægede forestilling om, at seksuel tiltrækning – hvorvidt åbenlyst eller ej – er iboende i racisme. Og genrens fortællestruktur, der er fuld af stereotype repræsentationer af sorte mænd som overgrebsmænd, gør det tydeligt, at tiltrækningen ikke udelukkende handler om begær, men også er en fremmaning og fetichering af racistiske troper i afbildningen af den sorte mands overlegne kønsdrift, som den hvide mand på én og samme tid foragter, frygter og misunder.

Den kendte indie-pornostjerne Stoya fortalte mig, at hun som hvid kvinde nægter at deltage i interracial-videoer, på grund af den ”grundlæggende absurde” måde det forstærker binær racetænkning mellem sorte og hvide på. Hun er også modstander af det faktum, at produktionsselskaber og ikke aktørerne selv får lov til at sætte rammerne for den seksuelle interaktion i scenerne.

Hun husker en oplevelse, hvor hun optog en scene med en ikke-hvid partner: ”Produktionsselskabet præsenterede min modpart i scenen som en demografi i stedet for et menneske, og jeg havde det skidt med at være en del af det. Det hele var meget subtilt, men på omslaget til udgivelsen sad jeg i en underdanig stilling, mens han stod over mig og så faretruende ud… Jeg ved godt, at der er mange andre eksempler, som er langt værre, men jeg fik en dårlig smag i munden alligevel. Derfor arbejder jeg kun sammen med ikke-hvide skuespillere, når selskabet bag produktionen ikke bruger den kategori – i realiteten betyder det, at jeg kun gør det i mine egne produktioner.”

Mit e-mailinterview med Tyler Knight, en sort, tidligere pornoskuespiller, som har skrevet bogen Burn My Shadow: A Selective Memory of an X-Rated Life, bekræftede, at sorte skuespillere i pornoindustrien ofte føler sig fanget indenfor rammerne af en skarpt defineret racedynamik. Knight fortæller, at 95 procent af de cirka 1.000 scener, han har optrådt i, har været ”interracial”, og at han har ”optrådt i forskellige film i op til et år uden at se en anden sort skuespiller”. Knight har erfaret, at virkelighedens og fiktionens racisme smelter sammen. Han ved, at visse ikke-sorte, kvindelige pornoskuespillere kræver ”mere i betaling for scener med en sort mand” – et tillæg, der er kendt som “interracial-taksten”.

”Det er let at se interracial-taksten som et slags faretillæg for arbejde, der ikke er farligt,” skrev Knight i sin e-mail. ”Det er bare en bonus for at spille overfor en skuespiller, som er sort”.

I et interview i 2016 beskrev pornoforskeren Mireille Miller Young tillægget som ”en modvægt til den devaluering hvide, kvindelige skuespillere kan risikere at opleve, fordi de har lavet interracial-porno, eller fordi sorte mænd har større peniser og derfor kræver mere arbejde”. En hvid, kvindelig bekendt oplevede, mens hun arbejdede i pornoindustrien, at hun kunne kræve det dobbelte, hvis hun skulle optræde med en sort mand, og mere end det, hvis hun var villig til analsex. Hun bemærkede også en hyklerisk indstilling: ”Sorte, kvindelige skuespillere har selvfølgelig ikke mulighed for at kræve mere for at optræde sammen med hvide mænd”.

Det er svært at sige helt præcist, hvor udbredt brugen af interracial-taksten er, men det er en slet skjult hemmelighed, at hvide, kvindelige skuespillere i branchen venter indtil sent i karrieren med at lave interracial-porno for at kunne kræve en højere betaling for deres første scene. Begge fænomener omtales i en omfattende artikel, som Glamour udgav i 2017, der omhandler raceproblemet i pornoindustrien. I artiklen nævnes det også, at det er en praksis, som øger den lønmæssige ulighed mellem hvide og ikke-hvide kvinder i branchen.

Endnu engang glider racismen i pornografien over i den virkelige verden. Når man tillader indhold, der opfylder racistiske, hvide fantasier, er man ikke alene med til at generere og forstærke negative repræsentationer af sorte, man er også med til at understøtte en struktur i pornobranchen, under hvilken sorte skuespillere betales mindre end hvide. Her ser vi igen sammensmeltningen af den hvide moraløkonomi i forhold til racerenhed, en materiel økonomi i kraft af aflønningsulighed og en seksuel økonomi i kraft af vold og forstærkelse af raceklicheer – et sted, hvor skabelsen og vedligeholdelsen af begrebet race forlader sig på seksualiseret vold og ydmygelse af sorte for at fastholde den hvide dominans.

Hvad er det for en kognitiv dissonans, der gør, at hvide mænd på den ene side frygter og foragter den monstrøse, sorte maskulinitet og på den anden side misunder den som krystalliseret i billedet af den enorme, sorte pik i brutal interaktion med en hvid kvinde?

Hvis vi holder os for øje, at seksuelle præferencer ofte spiller på vores underliggende usikkerheder, så er det let at forklare, hvorfor en genre som interracial-cuckolding eksisterer i pornoen. Set gennem racerenhedslinsen er det at blive gjort til hanrej af en sort person den største trussel mod den hvide, maskuline identitet – det er en neutralisering af den hvide manddom. Det er en visuel gengivelse af den hvide mand som hjælpeløs, mens hans hvide kvinde besudles (selv om der ligger en iboende accept i det faktum, at manden overværer akten). Den hvide frygt er ikke ny. Et gangbang med en racekomponent er en mørk fantasi – den mytologiserede, dyreagtige sorte mand, som overfalder og voldtager uskyldige hvide kvinder – der i en historisk kontekst er brugt som hjemmel for at lynche folk.

I 2016 skrev Jimmy Johnson en artikel (som jeg gav feedback på), i hvilken han påpeger den iboende fordom mod sorte i interracial-porno som kategori ved at sammenstille ”one-drop”-reglen (et historiske klassifikationssystem i USA, der bestemmer, at hvis man har så meget som én forfader fra Afrika, kan man betegnes som sort) med ideen om, at sorte mænd gør de hvide kvinder, de har sex med, sorte i kraft af penetrationen, hvilket annullerer deres racemæssige renhed. I forbindelse med hjemmesiden Blacked.com, skriver han blandt andet: ”Bare navnet, Blacked, sidestiller sorthed med besudling. Der er ikke taler om sex mellem ligestillede individer, det er noget, der gøres ved den hvide kvinde. Det er den hvide renhed, som gøres sort. ’Du, hvide kvinde, er gjort sort’.”

Når man tager i betragtning, hvor dybt racismen stikker i genren, fristes man til at tro, at der er tale om en lille nichegenre indenfor pornoen. Men faktisk er interracial-porno blevet mere populært. I 2016 fortalte chefredaktør for pornobranchemagasinet AVN, Sharan Street Alternet.com, at interracial-porno ”altid har været populært, men lige nu stiger salget kraftigt”. I artiklen nævnes det også, at en af sommerens mest populære videoer var en interracial-video produceret af føromtalte Blacked.com. I skrivende stund er to af de fire mest populære kategorier på lejemarkedet interracial-videoer ifølge AVN’s egen måling.

I 2017 var ”cuckold” ifølge PornHubs Year in Review steget i popularitet med 72 procent. Det kommer muligvis ikke som en overraskelse, når man tager den nye højrefløjs fremkomst i betragtning. Det er trods alt den amerikanske alt-right-bevægelse, som har populariseret brugen af ordet ”cuck” – der egentlig stammer fra det 13. århundrede og refererer til hungøgens læggen æg i andre gøgereder – ved at bruge det mod konservative (”cuckservatives”) og andre hvide mænd, som anses for at være blevet kulturelt ”kastrerede” eller for at have ”solgt ud”. Alt-rights brug af betegnelsen kaster også lys over genrens seneste popularitetsboom. Den berører den udbredte opfattelse af, at den hvide, amerikanske mands maskulinitet og selvopfattelse er under angreb.

Det er truslen mod den hvide mand – den forestillede trussel fra den sorte mands manddom – der i et historisk lys er brugt som begrundelse for voldelige angreb og overfald på det sorte samfund. Interracial cuckolding-porno er en psykoseksuel projicering af frygten for det mytologiserede folkemord på hvide, og den faldende fødselsrate ses også i nationalistiske slagord som ”I skal ikke erstatte os!” (som man kunne høre under alt-right-fakkeltoget i Charlotteville i august sidste år) og i det racistiske slogan kendt i USA som de 14 ord: “Vi skal sikre overlevelse for vores folk og en fremtid for vores hvide børn.”

Som Knight skriver til mig: ”Hvis racismen er syet i det amerikanske samfunds stof, så er det stingene, vi ser i pornoen.”

Stoya beskriver også porno som et ”ensidigt feedback-loop, hvor den anden er forbrugeren” og bemærker, at vores reaktion på porno ”afspejler vores kollektive seksualitet” og er en ”manifestation af et større samfundsmæssigt problem”.

Nichemarkedet for racistisk cuckolding-porno eksisterer, fordi produktionsselskaberne er ivrige efter at møde forbrugernes efterspørgsel og tjene penge – selv hvis udfaldet er direkte skadeligt. Og efterspørgslen er langt fra altid neutral i sit ståsted. Det er i højere grad en værdiladet socialisering af det, vi finder tiltrækkende, der i dette tilfælde indebærer ”racepræferencer” og racistisk seksualisering såvel som en opfattelse af sex som et rum determineret af en magtdynamik. Derfor er de racistiske undertoner (og eksplicitte temaer) desværre uundgåelige i visse hjørner af pornoindustrien.

Racisme rettet mod sorte er ikke bare udbredt, det er en grundpille i den amerikanske sociale, politiske og økonomiske rangorden. Hvis vi ikke tackler det problem først, kan vi aldrig få en pornoindustri – eller en hvilken som helst anden form for industri – der ikke implicit reproducerer og forstærker overgrebet på sorte.