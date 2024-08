Rae Sremmurd har lige udgivet tre nye tracks fra ‘SremmLife 3’

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Australien

Swae Lee leverer, hvad Swae Lee har lovet. Tidligere på ugen tweetede han, at onsdag ville byde på tre nye tracks fra SremmLife 3 –– en Rae Sremmurd sang og et solotrack fra henholdsvis ham selv og hans bror Slim Jxmmi – og her er de så, på dagen, præcis som lovet. Swaes track “Hurt To Look” og Jxmmis “Brxnks Truck” repræsenterer begge sider af det tveæggede sværd, der er Rae Sremmurd: Swae leverer glat og glansfuld R’n’B, mens “Brxnks Truck” byder på Jxmmi i fuld trap-mode.

Videos by VICE

“Powerglide,” det tredje nye track fra SremmLife 3, er en klassisk Rae Sremmurd/Mike Will turn-up banger. Til det legendariske beat fra Three 6 Mafia-klassikeren “Side To Side,” hverver “Powerglide” Three 6 Mafia-don’en Juicy J på et gæstevers, hvor han giver shout out til Lil Peep og indrømmer, at han selv nok bør “slow down on them xans.” Plus, en masse andre sex-ordspil.

Som Swae Lee lovede i sin tweet, er alle tre tracks dope shit. Manden lyver aldrig.

SremmLife 3 forventes at udkomme senere i år i sin fuldstændighed, og kommer til at være et tredobbelt album. Eftersom vi ikke en gang har nået at komme os over den “T’d Up“-release, der skete for et par uger siden, må vi efterhånden konstatere, at Sremm-sæsonen er skudt i gang.

Tjek “Powerglide” ud øverst i artiklen, og giv de to nye solotracks et lyt herunder: