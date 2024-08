Mike vil flyve ud i rummet for at bevise, at jorden er flad

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Jorden er rund. Det er ikke et særligt kontroversielt faktum, med mindre man er en del af den romerske inkvisition i det 16. århundrede eller rapperen B.o.B. Selvom det er en ufattelig mangelfuld konspirationsteori, er der stadig en lille, men dedikeret gruppe af mennesker, som er overbevist om, at jorden er flad. En af dem er en mand, der hedder “Mad” Mike Hughes. Han er en 61-årig limousinechauffør, der har brugt de seneste par år på at bygge en hjemmelavet dampdrevet raket i sin garage, for at bevise at han har ret.

I morgen lørdag kravler Hughes om bord og fyrer sig selv op i luften, i håbet om at komme tættere på sandheden. Han vil bevise, at den verden, vi tror vi kender, i virkeligheden er en flad tallerken med en gigantisk væg af is rundt om. Det skriver Associated Press.

“Jeg tror ikke på videnskab,” sagde Hughes til AP. “Jeg ved en masse om aerodynamik og brændstof, og hvordan ting bevæger sig igennem luften, hvor store rakettens dyser skal være, og hvor meget kraft der skal til. Men det er ikke videnskab, det er bare matematik. Der er ingen forskel på videnskab og science fiction.”

Hughes har brugt omkring 130.000 kroner på at bygge sin raket, og han er blevet sponsoreret af organisationen Research Flat Earth, og lørdag vil han affyre den lørdag eftermiddag over spøgelsesbyen Amboy i Californien. Han forventer at ramme hastigheder på over 800 km/t.

“Hvis du ikke er pisse bange, er du en idiot,” sagde Hughes. “Det er virkelig skræmmende, men ingen af os kan overleve livet. Jeg vil gerne gøre noget ekstraordinært med mit liv, og gøre ting som ingen andre kan, og der er ingen i verdenshistorien, der nogensinde har designet, bygget og affyret deres egen raket med dem selv ombord.”

Hughes kom allerede op at flyve tilbage i 2014, da han fløj 420 meter op i luften i en tidligere udgave af hans raket. Han overlevede, men han havde eftersigende brug for tre dage til at komme sig over eftervirkninger af G-påvirkningen.

Affyringen i morgen kan ses live på “Internet PPV,” skriver Hughes på sin hjemmeside. Hughes fortalte også AP, at hvis hans mission lykkes, vil han bygge en raket, der kan tage ham endnu højere op, og hans mål er endda at komme rigtigt ud i rummet, så han kan se den store flade pandekage vi bor på med sine egne øjne.

“Intet er uopnåeligt,” sagde Hughes. “Alt kan lade sig gøre. Man skal bare bruge nok tid, penge nok og virkelig tænke sig om.”