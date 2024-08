Realitystjerner anklages for at drikke shots med vand i stedet for vodka

Denne historie er oprindeligt udgivet af MUNCHIES UK.

Hvis du ikke er bekendt med det britiske reality tv-program Geordie Shore, så er her en kort forklaring på, hvordan serien udspiller sig: En flok drengerøve i alt for stramme t-shirts og piger, der er et foundationstrejf fra at ligne voksdukker, bor sammen i et hus i Newcastle. De går i byen, bunder shots, drikker vodka med lime, suger technobajere, græder på toilettet, knalder, æder shawarma, og når de er færdige, så gør de det hele igen.

Videos by VICE

Kort fortalt: programmet er synonymt med helvedesdruk.



Men kilder, som er tæt på produktionen af serien, påstår, at deltagerne måske slet ikke er så stangstive, som de ser ud til at være. Ifølge en artikel i The Sun, bunder Geordie Shore-deltagerne shots med vand i stedet for vodka.

LÆS MERE: Fremtidens spiritus bliver lavet i en gammel fabrikshal på Refshaleøen

Haddaway and shite, man, som man åbenbart siger i Newcastle, når noget stinker.



Kilden fortalte The Sun: “Geordie Shore er skildret som om, at folk bliver plakatfulde hver aften, men nogle aftener går de bare ud og drikker vand, og får det til at se ud om, det er vodka. Det har stået på en del sæsoner nu.”

Beskyldningerne kommer tilsyneladende også fra programmets fans. En seer, som påstod at have været i samme bar som reality-stjernerne, skrev på Twitter: “Produceren af Geordie Shore gik op til baren den anden aften og bestilte seks shots vand, utroligt.”

The Geordie Shore producer went up to the bar the other night and ordered them 6 shots of water😰😰😭😂 amazing😰😰😂 — jord x (@jord_eliza) October 17, 2017

Vi er i shock. Det virker næsten som om, at reality-tv faktisk bare er forloren underholdning.