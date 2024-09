Over 20.000 dukkefabrikanter og samlere rundt omkring i verden har udviklet en ny, livagtig dukkeserie af nyfødte, der hedder Reborn Babies. Prisen på dukkerne ligger som regel mellem $250 og $800 (1600-5400 kr.), alt efter hvor detaljeret den er. Den dyreste dukke, der er lavet af kunstneren Romie Strydom, blev solgt til en samler for 22.000 euro – lidt over 164.000 kroner.

Vi talte med nogle Reborn Baby-kunstnere og samlere for at komme til bunds i Reborn Baby-fænomenet.