Religiøs kult brugte salatbarer til at starte USA’s værste bio-terrorangreb

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Det lyder som ren fiktion: I efteråret 1984 blev hundredevis af mennesker i The Dalles i staten Oregon ramt af salmonella. Medlemmer af en kult havde spredt bakterierne i salatbarer på 10 forskellige restauranter rundt omkring i Wasco County. Først kom mavepine og kuldegysninger. Så kom opkast og diarré. 45 af de ramte endte på hospitalet.

Videos by VICE

Selvom ingen døde blev 751 mennesker offer for det, der den dag i dag er det største bio-terrorangreb i amerikansk historie – mere alvorligt end miltbrandangrebene i 00’erne. En undersøgelse udført af det amerikanske CDC skød i første omgang skylden på ansatte, som ikke havde modtaget ordentlig undervisning i at håndtere maden, men en mere omfattende kulegravning fandt ud af, at det hele var Baghwan Shree Rajneeshs værk. Han kaldte sig selv for Osho, og hans følgere havde udført angrebet. Hans karisma var så kraftig, at han formåede at overtale titusindvis af følgere til at sværge til hans frie tilgang til sex. Mange af hans undersåtter var koncenteret omkring byen Antelope i Oregon, der blev omdøbt til Rajneeshpuram efter hans følgere migrerede dertil.

Angrebet på salatbarerne var en del af en større aktion, som i sidste ende ikke lykkedes. Den havde til formål at påvirke lokalvalget i Wasco County i 1984. Historien er blot en lille del af Netflix-dokumentarserien Wild Wild Country, (som havde premiere på Sundance Festival tidligere i år). Serien er instrueret af brødrene Chapman og Maclain Way og er delt op i seks afsnit af én time.

Baghwan Shree Rajneesh, a.k.a. Osho.

Dokumentarserien er et sammensurium af gamle optagelser og nye indslag med overlevende fra den tid, blandt andet en af bagmændene bag terrorangrebet, Ma Anand Sheela, der i dag bor i Schweiz. Hun er blevet dømt til tre gange 20 års fængsel for sin rolle i angrebet, men hun har kun aftjent 29 måneder og blev løsladt på grund af god opførsel.

Way-brødrene har brugt fire år på at lave dokumentaren. Processen krævede, at de digitaliserede 300 timers optagelser fra dengang, lavede omkring 100 timers interviews og kogte det hele ned til seks afsnit. Det gav dem et tydeligt billede af, hvordan Oshos følgere var i stand til at udføre et angreb, som kun få i den yngre generation kender til – og hvor meget det gav genlyd i amerikanernes opfattelse af fødevaresikkerhed.

“Jeg tror, CDCs beslutning om at give de mennesker, der havde håndteret maden, skylden for salmonellaforgiftningen var en forhastet beslutning,” skriver Chapman i en mail. “Da først antallet af ofre rundede 500 mennesker, var der et kæmpe pres på CDC for at finde en syndebuk og give folk ro i sindet. Det virkede ikke som om, det ville give ro, hvis man kaldte det et terrorangreb. Det var mere ufarligt at sige, at det var håndteringen af maden, den var gal med.”

Dokumentaren forklarer, at CDC gav Osho og hans følgere skylden et år senere.

“Det, der gør Rajneesh-angrebet i 1984 så ekstraordinært, er, at intentionen bag masseforgiftningen var at vinde et valg,” fortæller Chapman. “Det var ikke bare et spørgsmål om hævn eller et forsøg på at sprede panik. Angrebet var designet til at gøre vælgerne syge, så stemmeprocenten faldt, og lokalvalgene blev derfor påvirket på den måde.”



I løbet af arbejdet med dokumentaren begyndte brødrene at forstå, at USA stadig er sårbar overfor den slags angreb, også selvom vi i dag ved markant mere om, hvordan et sådant angreb kan udføres. Maclain forklarer, at han spurgte ejeren af en pizzarestaurant i The Dalles, som var en af de ramte spisesteder, om der var noget, han kunne have gjort for at forhindre angrebet.

“Hans svar var: ‘Der var intet, jeg kunne have gjort. Hvis nogen beslutter sig for, at de vil ødelægge dit liv, så kan de gøre det. Og det er der ikke så meget, man kan gøre ved,’” fortæller Maclain. For et par dage siden tog han sig selv i at kigge mistænkeligt på kanden med kaffefløde på sin lokale Starbucks og fundere over, hvor let det mon ville være at forgifte den. Han kom til at tænke på, hvor mange mennesker, der potentielt ville blive syg. (Han brugte stadig fløden.)

Ma Sheela Anand sammen med Osho.

“Et af de vigtigste tematiske elementer, vi var interesserede i at udforske, var kultursammenstødet mellem Rajneeshpuram-miljøet og beboerne i Antelope i Oregon,” fortæller Maclain. “Hvordan begge parter påstod at have forfatningen på deres side og brugte den som både et skjold og et våben for deres egen overlevelses skyld.”

Wild Wild Country er en dokumentar, der viser, hvad der kan ske, når to voldsomt forskellige parter nægter at lære af hinanden eller gå op kompromis og bliver fuldstændig opslugt i deres egen ideologi som resultat. Dokumentarserien afslører, hvor dybt man kan blive suget ind i en stammetankegang, og hvordan det kan manifestere sig i USA.

For brødrene Way er det ikke så anderledes end der hvor, landet er i dag. Tankegangen kan resultere i, at de mest basale elementer i vores liv – for eksempel den mad, vi spiser for at overleve – kan blive brugt som et våben imod os.