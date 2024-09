Og gaden blev lagt øde

Alle billeder af Alexander Zehntner.

De seneste år har et Reclaim the Streets-arrangement været så godt som en garanti for ballade i København. I august udviklede det sig til smadrede butiksruder og voldelig konfrontation med Politiet på Nørrebro. Politiet svarede igen med at rydde Bumzen, et spillested, kollektiv og samlingssted for mange i det venstreradikale miljø. Derudover foretog de et par enkelte anholdelser af personer fra det venstreorienterede miljø. Det lugtede derfor lidt af gentagelse, da rygterne for et par uger siden begyndte at svirre om endnu en Reclaim, denne gang på Christianshavn. Allerede på Christianshavns torv var det tydeligt, at Politiet denne gang var mødt talstærkt op. Der var blå blink og salatfade i alle de små gader.

Reclaim the Streets er på papiret først og fremmest en gadefest, hvor forskellige grupperinger igennem en fest viser, at de på trods af byfornyelse og gentrificering stadig er tilstede i deres egne kvarterer. Hen af vejen udvikler det sig som regel til ballade, og fredag aften udeblev festdelen af arrangementet helt. Der var ingen lydvogn, ingen fest, kun et væld af kampklædte betjente, der registrerede alle på Prinsessegade.

Balladen stod den venstreorienterede kerne heller ikke for. I stedet var det Pusherstreets hårde drenge, der indledte en regulær gadekamp mod politiet.

På Prinsessegade var rygterne begyndt at gå på, at Pusherstreet ville lukke ned, hvilket normalt er ensbetydende med ballade. Da klokken nærmede sig 21.30 stormede en gruppe unge mænd med elefanthuer og sorte outdoor-jakker ud af Christiania og begyndte at lave barrikader på Prinsessegade. Fra bag barrikaderne fløj det med brosten, kanonslag og Molotovcocktails, mens politiet langsomt rykkede nærmere igennem bombardementet. De kampklædte betjente var iført gasmasker, og snart lå tåregassen som et tykt lag over gaden. Kort efter rykkede Politiet ind på Christiania. 45 minutter senere, på Nemoland inde på Christiania, stod de to grupper over for hinanden. Politiet stod i en ring rundt om pladsen, mens en større gruppe unge mænd var samlet ved baren, der stadig var åben.

Se hele billedeserien fra gadekampene her.

Det var et helt igennem surrealistisk billede. På volden bag Nemoland kunne man kun se silhuetterne af de mange politimænd, indtil et kanonslag landene imellem dem og i et kort øjeblik oplyste gruppen af chokerede betjene. Baren spillede langsom reggae.

Af og til lød det: “Gå væk fra Politiet,” inden en kaskade af flasker regnede ned over ordensmagten, der mere og mere lignede nogen, der havde en eklatant dårlig dag på arbejde. En ung fyr, der så noget skæv ud, stod og drak en øl, da en flaske fløj forbi ham og ramte en betjent i hovedet lige over visiret. Flasken ramte hjelmen, røg tilbage og smadrede på jorden foran den unge fyr, som tog et skridt tilbage og tændte en smøg.

En Politimand kaldte over radioen, at der foreløbigt kun var foretaget to anholdelser.

På Cafe Høvlen omkring to hundrede meter fra Christianias hovedindgang så stamgæsterne, hvordan 8-12 salatfade var kørt til Stadens østligste indgang. Under en storm af brosten og kanonslag havde de affyret tåregas ind på selve Christiania. Uden for bodegaen lå knuste glasskår og enkelte brosten tilbage på en ellers mennesketom gade.

“Det var krigslignede tilstande herude. Det fløj omkring med brosten og tåregas,” siger Iben Due, der arbejder som servitrice på Cafe Høvlen, en lille bodega, der også fungerer som stambar for Design- og Arkitektskolen, der ligger et par hundrede meter længere ude på Holmen.

“Jeg tror, at mange forventede, at det her ville ske på et tidspunkt. Politiet har været på Staden og i gaden hver dag de sidste 14 dage. De kommer både i uniform og i civil om morgenen, før der kommer kunder, og chikanerer drengene på Pusherstreet. De har simpelthen bare fået nok,” siger Iben.

Klokken 22.35 begyndte politiet at trække sig ud af Christiania. Først langsomt og kontrolleret, så hektisk, hurtigt og kaotisk. Så snart den sidste betjent forlod Christiania startede optøjerne forfra. Foran indgangen på Bådmandsstræde begyndte en større gruppe at bygge nye barrikader, mens de råbte:

“Hvis gade? – Vores gade.”

Der var dog en mærkbar forskel på denne gruppe og den, der havde startet optøjerne tidligere på aftenen. Det lod til, at der kun var enkelte tilbage fra den store Pusherstreet-gruppe. Der blev fortsat hentet brosten og kanonslag. En cremefarvet Fiat 500, der stod parkeret nogle meter væk, blev skubbet frem, væltet og sat i brand. Det var ikke længere kun de hårde Staden-drenge, der kastede med brosten og flasker – der var også unge mænd, der tilfældigvis havde været på Christiania og var blevet grebet af stemningen. Den slags typer, som ikke tænker på at maskere sig og som derfor ender med at modtage et telefonopkald fra ordensmagten, når videomaterialet er gennemgået.

Pludselig kom en lille gruppe civilbetjente snigende fra Bådmandsstræde og slog løs på alle inden for rækkevidde, blandt andet fotografer og repræsentanter fra pressen, inden de blev jaget på en flugt i en regn af flasker og andet kasteskyts.

Der bredte sig en sejrsrus på Prinsessegade. Der blev high-fivet og sunget smædesange, indtil en ny omgang tåregas jog folk tilbage ind på Christiania.

Denne gang, klokken 23.15, fik Nemoland ikke lov til at holde baren åben. Politiet lukkede Christiania helt ned. En gruppe unge mænd tog demonstrativt deres masker på foran politiet. Lederen af gruppen gik helt op til en betjent, der stod lidt afsides.

“Københavns politi, I er jo bare Danmarks største bande,” sagde han, inden han formede sin hånd som en pistol, satte den for panden af betjenten og poserede til et billede.

Bedst som tingene så ud til at komme ud af kontrol igen trådte nogle christianitter til.

“Tag hjem. Vi gider ikke mere ballade,” sagde en midaldrende kvinde til de unge mænd, der modvilligt listede af sammen med resten af de fremmødte. Aftenen var slut.

Koblingen mellem Pusherstreets hårde drenge og Reclaim the Streets arrangementet er interessant. Tilsyneladende var det kun drengene fra Staden, der var forberedt på balladen og den voldelig konfrontation. Om fredagens begivenheder kun var et udtryk for pushernes utilfredshed, eller om der er en sammenhæng mellem de to arrangementer, kan man kun gisne om. Gadekampen var i hvert fald planlagt, også selvom de færreste på venstrefløjen vidste noget om det.

