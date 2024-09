Nu ved vi hvilke folkefærd, der drikker mest, inden de går i byen

Uanset hvad man kalder det, er det noget, vi alle gør fra tid til anden. Et par varme dåser i bussen på vej ind til byen. En eddikesur merlot skænket op i et plastikkrus, der får dig i det helt rette humør, inden festen går ned. En hastigt hjemmeblandet plastikflaske med rom og cola, der bliver pimpet på vej til halbal.

Og nu har forskere så brugt både tid og penge på at besvare det meget presserende spørgsmål: I hvilket land, drikker folk mest hjemmefra, før de tager i byen?

Videos by VICE

Er det mon de ølkyndige tyskere? De rødvinselskende franskmænd? Eller monstro de hedvinsdrikkende skotter?

På baggrund af data indsamlet fra 65.126 mennesker fra 25 forskellige lande i forbindelse med undersøgelsen Global Drugs Survey har forskere fra universiteter rundt omkring i verden nu kåret irerne, som det hårdest opvarmende folkefærd i verden. Resultaterne, der blev publiceret i sidste i uge i det videnskabelige tidsskrift Drug and Alcohol Review, viste, at 85,4 procent af de 1883 adspurgte irere svarede ja til, at de drak i privaten før en tur i byen.

LÆS MERE: Der findes fire typer drukmåse, og du er en af dem

Andenpladsen indtages af Norge, hvor 80 procent indrømmede, at de varmer op derhjemme. Derefter kom henholdsvis New Zealand med 78,7 procent, mens vi danskere indtog en velfortjent fjerdeplads med 76,2 procent. I den anden ende af den sprittede skala finder man Grækerne, der viste sig at have det laveste antal opvarmende — her svarede kun 17,7 procent ja til, at de kiggede dybt i flasken før en tur i byen.

Forskerne havde håbet på, at de kunne fastslå årsagerne til, at folk vælger at drikke hjemmefra. De konkluderede, at selvom opvarming er et globalt fænomen (nej, ikke den slags opvarmning), så var det afgørende, hvor mange alkoholnydende indbyggere, der var i et land, og hvor meget alkohol kostede. I undersøgelsen stod der: “Jo flere mennesker, der drikker i et land, jo flere folk er der, som varmer op hjemmefra […] I lande hvor prisen på alkohol ligger i den lavere ende, og hvor antallet af mennesker, der drikker for meget, er højt, er der flere, der drikker, inden de går ud. Det modsatte kunne observeres i lande, hvor priserne på alkohol er højere.”

Så når der er tilbud på piesporter eller æblebrændevin i det lokale supermarked, er der altså en god grund til, at du ikke kan holde dig på vandvognen.