Restaurant dropper bølgefritter og modtager voldstrusler

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Bølgefritter er ensbetydende med svømmehal, grillbar og remoulade. Så langt, så uskyldigt, men for nogle mennesker er friturestegte kartofler langt mere end bare en kulinarisk fornøjelse. Det fandt et par restauratører fra Maine i USA ud af, da de holdt op med at servere bølgefritter for i stedet at gå over til den lige variant, for det resulterede i trusler om vold.

Ifølge avisen Kennebec Journal besluttede ejerne af Bolley’s Famous Franks tilbage i juni at skifte fra bølgede til lige pomfritter. Jim og Leslie Parsons sagde, at de bølgede pomfritter krævede et ganske særligt værktøj, der både er dyrere og mindre holdbart end almindelige pomfritskærere.

Bolley’s forarbejder 500 kilo kartofler om ugen, og parret sagde, at halvdelen af de penge, de tjente på pomfritterne, gik til at købe nye klinger til værktøjet. “Som enhver anden forretning er vi nødt til at træffe svære beslutninger engang imellem,” sagde Leslie Parsons. “Vi har ikke lavet om på kvaliteten eller smagen, kun måden de er skåret på.” (Restauranten ændrede heller ikke på selve kartoflerne, som stadig kommer fra den samme gård).

Men det var lige meget. Nogle af restaurantens stamkunder var meget vrede – og de truede endda med vold på grund af de ubølgede fritter. “Indenfor den seneste uge har vi oplevet nogle meget ubehagelige og fjendtlige kunder, der åbenbart var utilfredse med vores almindelige pomfrit,” skrev Leslie Parsons på Bolley’s facebookside. “Jeg vil gerne slå fast, at jeg på ingen måde vil tolerere at blive svinet til og truet med vold mod mig, min mand og mine børn. Det er uacceptabelt her på Bolley’s og burde aldrig tolereres.”

Det fik politiet i byen Bangor i Maine til tasterne. I et langt Facebook-opslag forklarede de, at voldeligt sprog nogle gange kan forplante sig som en tilbøjelighed til at gøre trusler til virkelighed og forvandle aggressiv adfærd til reelle fysiske angreb.

“Det er ikke så længe siden, at jeg bad alle amerikanere genoverveje brugen af udtrykket ‘at slå nogen i struben’, når de skal true andre mennesker på Facebook,” skrev overbetjent Tim Cotton. “Jeg er godt klar over, at det er ren overdrivelse, når man påstår at ville slå nogen i struben som reaktion på et mindre problem. Men jo mere vi siger, at vi vil slå andre, jo større er risikoen for, at man til sidst går over stregen og rent faktisk slår nogen i struben, sådan rigtigt.”

Parsons-familien købte og genåbnede Bolley’s sidste år. Restauranten har med sine hotdogs og pomfritter været et holdepunkt i byen Waterville i Maine siden starten af 1960’erne. Tre generationer af Guy Genests familie kørte Bolley’s, indtil den lukkede i 2014. “Folk tror, at vi laver om på traditionerne,” sagde Leslie Parsons. “Vi har altid vist meget respekt til de tidligere ejere.” (Der ligger en anden Bolley’s omkring 40 kilometer væk i byen Hallowell, og her har de altid serveret lige pomfritter).

Overbetjent Cotton, som har besøgt begge Bolley’s-restauranterne, sagde, at pomfritterne altid har smagt på samme måde, lige gyldigt hvilken form de har. “Jeg vil ikke dømme folk, der elsker traditionen med bølgefritter, men samtidig kan vi ikke blive rasende over forandringer, som ikke passer os,” skrev betjenten. “Vi kan ikke gå rundt og starte slagsmål og slå folk i struben, når vi er uenige om noget, eller når vi får serveret lige pomfritter i stedet for de bølgede. Det kan vi altså ikke.”