Restaurant tager til genmæle efter lukning og sviner sine gæster til

The Dome Grill, en restaurant i St. Petersburg, Florida, har lukket dørene efter godt 27 år. “Jeg har fået mange komplimenter fra lokale borgere,” sagde ejeren Michael Karamalakos til avisen Tampa Bay Times. “Selvfølgelig er der også nogle negative ting, og jeg ved ikke hvorfor, men man tager det sure med det søde. “Mens den 80-årige Michael Karamalakos er parat til at ryste negativitet og klager af sig, har hans 29-årige søn Kostas en helt anden indstilling. Efter lukningen brugte han flere dage på at scrolle gennem restaurantens et- og to-stjernede Facebook-anmeldelser, og han lagde ikke fingre imellem i hans svar. Kostas sagde, “at det føltes godt” at dele nogle svinere ud, også selvom det handlede om anmeldelser, der var skrevet for mere end to år siden.

Her er for eksempel svaret til en gæst, der klagede over, at hun skulle betale ekstra for at få honning til sine pandekager: “Åh fattige stakkel. Måske skulle vi have givet dig gratis kaffe og gratis juice. Fuck det, du kan lige så godt få morgenmaden gratis, mens du er i gang. Lol.”

Til en kvinde, der sagde, at hun var glad for at denne “lorteplettede, rådne skraldespand” lukkede, lød det: “Ja, hvis du bare vidste, hvordan man tørrer røv, så ville der ikke være nogen pletter. Vi er glade for aldrig at skulle se folk som dig igen. Følelsen er gensidig.”

Til en mand, der sagde, at det var på tide at lukke restauranten, efter at den gentagne gange havde overtrådt hygiejnereglerne (mere om det om lidt), var svaret: “Tak for at være en af vores værste kunder. Vi glæder os over, at vi aldrig skal betjene røvhuller som dig igen. Vi klarer den fint.”

Til en mand, der sagde, at han fik serveret kolde æg og bacon, var dommen kort og kontant: “Kold som din attitude. Så glad for vi aldrig behøver at beskæftige os med folk som dig igen […] Fed historie, bro. Nu kan du stikke den op, hvor solen ikke skinner. “

Til en mand, der klagede over de shitty ejere og shitty atmosfære: “Nu må du ikke glemme de shitty kunder.”

Til en kvinde, der sagde, at hun havde fået crème fraiche til sin kaffe: “GODT FORSØG IDIOTER. VI VINDER LOL […] Vi solgte bygningen og er på vej videre til et godt liv, hvor der ikke findes andet end glade mennesker og ægte personligheder. Vi kommer slet ikke til at savne folk som dig.”

Til en mand, der sagde, at hans mad havde en “kemisk smag”, lød det: “Nyd vores alt for dyre morgenmad og en snobbet stemning, for vi er sgu ude, og det er vi glade for […] Op i røven med kundeservice. [Det] er ikke længere vores prioritet, kammerat. Vi er mere optaget af at være glade og være omgivet af glade mennesker. Farvel, din store klagemaskine.”

Stilen fortsatte, da sønnen skulle svare en mand, der undrede sig over, hvorfor ejerne først reagerede, efter restauranten var lukket: “Så elendige kunder som dig kunne finde flere måder at lukke os ned på? Havde du haft nosser til det, var du kommet over og fortalt de her ting til vores ansigt.”

Restauranten annoncerede sin lukning på Facebook tidligere på måneden, og udmeldingen var helt i tråd med den alternative form for kundeservice. “Vi har ikke andet end kærlighed og respekt for dem, der viste os det samme, vores loyale kunder,” stod der i opslaget. “Til alle andre: tak for den gratis annonceplads. Alt omtale er god omtale. Hasta la vista folkens!!!” (Og for at sætte prikken over i’et brugte Kostas Karamalakos kommentarsporet til at anklage en tidligere tjener for at stjæle drikkepenge. Suk.)

På trods af hvad The Dome Grill skrev på Facebook, så er det ikke alt omtale, der er godt. Restauranten blev lukket i april, efter at fødevaremyndighederne fandt frem til 34 forskellige overtrædelser. Herunder blev det noteret, at der var “levende kakkerlak-aktivitet i køkkenet”, og der var fundet “mere end 140” lorte fra gnavere. Den lokale tv-station WTSP rapporterer, at dette var tredje gang, at The Dome Grill var blevet lukket af fødevaremyndighederne indenfor syv måneder. Restauranten blev lukket i oktober og november, efter at inspektørerne havde noteret 51 overtrædelser. Blandt andet havde man fundet “mere end 250 gnaver-lorte” og “et stykke kakkerlak i mælken”.

Så måske, kære ejer, er det tid til at tone retorikken lidt ned.