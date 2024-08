Retfærdigheden lever: Martin Shkreli skal endelig aflevere det hemmelige Wu-Tang-album

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada



Siden tidernes morgen har mænd klynget sig til trofæer som en måde at vise status på. Martin Shkreli har sandsynligvis ligget og krammet sit helt unikke eksemplar af Wu-Tang Clan-albummet Once Upon a Time in Shaolin hver nat, siden han købte det i 2015 til cirka 12 millioner kroner, men nu er det slut. CNBC rapporterer, at dommeren Kiyo Matsumoto har beordret Shkreli til at overdrage aktiver til en værdi af omkring 44,6 millioner kroner som del af hans dom for bedrageri (han sidder på nuværende tidspunkt i fængsel og kan risikere op til 20 år). Blandt føromtalte aktiver er Once Upon a Time in Shaolin, men også Lil Waynes Tha Carter V og et Picasso-maleri (vi finder forhåbentlig snart ud af, om de to sidstnævnte er af samme kvalitet).

Anklagemyndigheden bad Matsumoto om at udstede en kendelse tilbage i december, men dommeren har først skrevet under i dag. Ifølge sagsakterne overgår ejerskab af pladerne til den amerikanske stat, så man kan nok forestille sig et helt rum fuld af jurister, der går til den til Wu og Wayne lige nu, selv om der faktisk er en del debat om, hvorvidt Upon a Time in Shaolin overhovedet er en Wu-Tang Clan-plade. Men debatten desuagtet, så er det i det mindste kun staten, vi skal slås med for at høre pladerne nu. Det er bare om at søge om aktindsigt, hvis du vil høre de hemmelige toner. Du kan læse mere om Shkreli-sagen her.