Retssagen mod firmaet bag Sriracha bliver værre og værre

Det trækker op til ballade i det sydlige Californien, hvor spændinger mellem firmaet, der fremstiller den kendte Sriracha chili-sauce og byen Irwindale, kun bliver værre. Denne gang slår firmaet igen, efter at byen for anden gang på tre år har sagsøgt dem.

For seks år siden åbnede Huy Fong Foods – firmaet med hanen som logo, som laver den mest kendte udgave af den stærke sovs – en 23 hektars fabrik i San Gabriel-dalen med det formål at producere omkring 20 millioner flasker med det velkendte grønne låg. Det siger sig selv, at man ikke koger 57.000 tons røde jalapeños om året uden at udlede nogle temmelig kraftige aromaer, og det varede ikke længe, før indbyggere i lokalområdet begyndte at klage over hovedpine, halsbrænd og brændende øjne, der løb i vand.

I 2013 sagsøgte Irwindale så firmaet, hvilket betød, at California Department of Public Health indførte et 30 dages forbud mod produktion af chili-sauce, med det resultat at chilielskere over hele verden frygtede en akut mangel på Sriracha.

Men embedsmænd fra byen endte med at droppe retssagen, efter at South Coast Air Quality Management District ikke fandt nogle beviser for overtrædelser af reglerne for luftkvalitet. Samtidig lovede Huy Fong på skrift at løse problemet med lugten.

Irwindale sagsøgte igen firmaet i maj i år – da de påstod, at Huy Fang ikke havde opfyldt deres løfte om at betale $250.000 (1.5 millioner kroner) om året i stedet for skat – og krævede $427.085 i erstatning.

Nu slår chilifirmaet igen med en påstand om, at Irwindale har startet en hetz mod firmaet, og at byen skal betale de $750.000 (4.5 millioner kroner) tilbage, som Huy Fong “frivilligt” betalte til bystyret. Det skriver det sydcaliforniske nyhedsbureau City News.

I anklagen påstår de ikke blot, at Huy Fong bliver chikaneret af Irwindale, men de lægger også kraftig fokus på den indflydelse, firmaet har på den californiske by, hvor de påstår at give $100.000 (600.000 kroner) hvert år til de lokale indbyggere i form af “gratis t-shirts, Sriracha-sauce og Sriracha-inspirerede snacks,” fortæller City News.

“Huy Fong Foods har ansat lokale indbyggere og afholdt jobmesser for lokale arbejder i løbet af de sidste tre år,” står der i søgsmålet. “Fabrikken er en populær turistdestination og fører besøgende og omsætning til byen. Faktisk er den så populær, at Huy Fong Foods har bygget to sporvogne, som kan transportere besøgende rundt på fabrikken, og der er åbnet en souvenirbutik.”

Det virker til, at Irwindale med sine 1500 indbyggere ikke er lige så meget oppe at køre som resten af verden over, at Sriracha er det største, der er sket for spicy sauce siden chilipeberen.