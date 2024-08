Rich The Kid og Kendrick Lamar gør China-box og mønttelefoner til det sejeste i verden

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

I september gæstede Rich The Kid Zane Lowes World Record, hvor han havde premiere på et fantastisk, uventet nummer lavet i samarbejde med Kendrick Lamar, med titlen “No Freezer”. Atlanta-rapperen afslørede, at nummeret blev til, efter han mødte K Dot for første gang på Interscope Studios. Efter Rich afspillede en bid af det ufærdige track for ham, sprang Kendrick med på projektet uden at tøve. I går fik sangen ny vind med premieren af en Dave Free-instrueret video.

“New Freezer” er skudt i en minimalistisk setting, hvor vi ser både Rich og Kendrick spytte deres vers ind i forskellige, afskærmede mønttelefoner. Derudover dukker de op uden for en kinesisk fastfood restaurant, hvor man for første gang ser K Dot, der mæsker sig i aftensmad, mens han spytter sit vers. Tjek videoen ud ovenfor, og se Rich The Kids episode af Noisey Raps herunder.