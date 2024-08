‘Rick and Morty’-reklamen til Logics nye mixtape er pinlig

Denne artikel er oprindeligt udgivet Noisey USA

Logic er en rapper, der engang udgav sig for at være gymnasieelev, som arbejdede på en skoleopgave, for at undgå at betale den fulde pris for at filme en musikvideo. Rick and Morty er en populær tegnefilm på Adult Swim, som alle voksne, følelsesmæssigt underudviklede mænd elsker højere end noget andet. Så hvis man kniber øjnene sammen, så giver det faktisk god mening, at de to entiteter bliver ved med at kollidere. Rapperen optrådte som sig selv i sidste sæson af serien, hvor han rappede ved en fest til ære for en af seriens højtelskede røvhuller – som om det ikke var nok til at fyre op under debatten på Reddit, så har Logic i dag meddelt, at han har et nyt mixtape på vej med hjælp fra sine skingre, animerede venner.

Logic har givetvis haft alt for travlt med at optræde ved diverse prisuddelinger over de sidste par måneder, så han har helt overset kontroversen omkring Rick and Morty, der mest af alt har bekræftet nedtursnørder i værdien af deres pseudofilosofiske vrøvl (som for eksempel at hylde en udgået McDonalds-sauce for sjov). Serien har vel en værdi, men når folk prøver at indlede en samtale med mig om den, gør jeg altid alt, hvad jeg kan, for at slippe væk, fordi de sikkert har tænkt sig at komme ind på Elon Musk eller noget andet lort. Men fordi det jo er Rick and Morty, så har skaberne af serien – og klippet – selvfølgelig fundet en måde at være elitære omkring Logics musik på, hvor de spiller bolden over til alle de forsmåede fans, der synes Everybody var en kønsløs udgave af det, rapperen præsterede på sine mixtapes. Helt sikkert.

Begge karakterer på rumskibet indgår i diskussionen om Logics musik (”Du må jo være komplet idiot, hvis du ikke kan lide Logic,” udbryder Rick). Og… ja, det er mere eller mindre det. Klippet er kun to minutter langt, men jeg bliver udmattet af bare at tænke på det. De hater på ham, fordi hans mixtapes handlede mere om ”patter” og at ”smide sedler efter svedige baller”. Det er en virkelig pinlig form for brand-fusion, hvor man må håbe, at de involverede parter i det mindste har fået rigeligt i betaling. Logics nye mixtape, Bobby Tarantino II, er ude fredag den 9. marts. Så længe han er i humør til at genoplive gamle viralbaiting-taktikker, skal indehavere af kendte rumskibe nok være opmærksomme for at undgå en ny 21 Jump Street-situation.