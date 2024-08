Rick and Morty skal spille ‘Dungeons & Dragons’

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Der er stadig intet nyt, om hvorvidt fjerde sæson af Rick and Morty er kommet tættere på at blive til virkelighed, men nu kan vi heldigvis blive distraheret af noget andet. Søndag offentliggjorde IDW Publishing og Oni Press, at de vil lave et crossover mellem Rick and Morty-tegneserien og Dungeons & Dragons.

Videos by VICE

Historien vil gå over fire bind, og det hele blev offentliggjort på tegneseriemessen C2E2 i Chicago. I historien kan vi følge Rick og Morty på “et vildt fantasy-eventyr fyldt med den klogskab, humor og intelligens, som serien er kendt for.” Ifølge IDW “kommer Morty til Rick for at lære om Dungeons & Dragons, spillet som alle de seje børn i skolen spiller,” og “hele Smith-familien bliver kastet ud i en episk quest uden håb i sigte.” Fantasy-forfatter Patrick Rothfuss og lærling hos Marvel Comics, Jim Zub, skriver historien, og Troy Little, som har lavet en tegneserieudgave af Hunter S. Thompsons Fear and Loathing in Las Vegas, står for den visuelle side.

Mødet mellem de to universer giver god mening, hvis man er bekendt med medskaberen af Rick and Morty, Dan Harmons, forhold til Gary Gygax’ legendariske rollespil. Der er et helt afsnit af kultklassikeren Community, en serie Harmon også har lavet, der er dedikeret til spillet, og han spiller selv D&D sammen med kendte komikere i YouTube-serien Harmonquest. Der er også den ene reference efter den anden i Rick and Morty – blandt andet et fantasy-afsnit, hvor det umage par forsøger at redde en landsby fra en menneskeædende kæmpe, og en masse af Ricks opfindelser, der efterligner besværgelser fra spillet. De bruger også parallelle dimensioner og uendelige universer som en del plottet.



https://www.youtube.com/watch?v=u0zM1BJpd_Y&feature=youtu.be&t=44

“Jeg elsker Rick and Morty af hele mit hjerte, og jeg har spillet D&D siden jeg gik i femte,” siger Rothfuss i en pressemeddelse. “Da de bad mig skrive en historie, hvor jeg kombinerede de to, var det, som om nogen havde hældt Nutella ud over min chokolademad. Jeg var så klar. Jeg ville bare rulle rundt og smøre mig ind i alt det chokolade, og det hele vil blive klistret og lækkert.”

Rothfuss er ikke den eneste, der har optur over muligheden for at nørde for fuld hammer. “Dungeons & Dragons lader Pat og mig åbne en Pandoras æske af vanvittige eventyr,” siger Zub. “Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at vi nok skal forvalte ansvaret på en positiv måde, men den simple sandhed er, at det er Rick and Morty, vi snakker om. Ingen fantasy-verden eller overjordisk dimension er i sikkerhed.”

Rick and Morty Dungeons and Dragons-tegneserien skulle udkomme til august.